Groźne cięcie płac menedżerów w państwowych spółkach?

W porządkach obrad walnych zgromadzeń spółek z udziałem Skarbu Państwa, które odbywały się niedawno bądź będą się jeszcze odbywać, znalazły się punkty dotyczące zmiany zasad wynagradzania członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Reklama

Uchwały w sprawie cięcia płac

Tak było m.in. w PZU. W czasie zeszłotygodniowego zgromadzenia spółki głosowano nad zaproponowanymi przez Skarb Państwa uchwałami zmieniającymi zasady kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz rady nadzorczej. Przeszła uchwała w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków rad nadzorczych. Poparcia nie uzyskało natomiast obniżenie wynagrodzeń członków zarządu.

Czytaj więcej Gospodarka krajowa Ministerstwo Aktywów Państwowych chce konsolidacji portfela swoich spółek Nie we wszystkich spółkach z udziałem skarbu państwa rola państwa musi być tak duża jak dziś – mówił w czasie poniedziałkowego wystąpienia na XIX Forum Funduszy w Nałęczowie Jakub Jaworowski, szef resortu aktywów państwowych.

W Orlenie do uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków zarządu zgłoszone zostały sprzeciwy. Uchwała mimo to przeszła. W PKO BP nad zmianą tych zasad w ogóle nie głosowano, nie było ich w porządku obrad zgromadzenia. W obu spółkach przeszły zmiany zasad wynagradzania członków rad nadzorczych. W KGHM poparcie zyskała uchwała o zmianie zasad wynagradzania członków zarządu spółki. – Taki projekt uchwały powoduje w praktyce obniżenie wynagrodzeń kadry zarządzającej w spółce – skomentował jeszcze przed głosowaniem Andrzej Szydło, prezes KGHM. Dodał, że to nie pierwsza obniżka, że w ostatnich 10–15 latach było ich więcej. W jego ocenie są to działania demotywujące. A wedle danych za 2023 r. poziom wynagrodzeń członków zarządu w KGHM nie mieści się nawet w pierwszej setce spółek publicznych w Polsce.

Wedle naszych informacji zmiany zasad wynagradzania członków zarządów i rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa przełożą się na obniżki płac o kilkanaście procent, choć różnie to wygląda w poszczególnych firmach. – U nas będzie to cięcie o około 13 proc. – słyszymy w jednej ze spółek.