Przeciętne wynagrodzenie urosło w drugim kwartale najmniej od ponad czterech lat

Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 8,8 proc. to wynik niższy niż w pierwszym kwartale (10 proc.), najniższy od ponad czterech lat (pierwszego kwartału 2021 r.) i pierwszy jednocyfrowy od pierwszego kwartału 2022 r., a więc od ponad trzech lat. Jeszcze w pierwszej połowie 2024 r. wynosił około 14,5 proc. (potem 13,4 proc. w trzecim kwartale i 12,4 proc. w czwartym). Z drugiej strony, to wciąż tempo wyższe niż w ostatnich latach przed pandemią (6-8 proc. r/r).

Wzrost o 8,8 proc. r/r w drugim kwartale to też dynamika symbolicznie niższa niż przewidywał Narodowy Bank Polski w lipcowej projekcji (9 proc.). Zaskoczenia więc nie było i te dane raczej nie powinny dodatkowo „usztywniać” Rady Polityki Pieniężnej w planach luzowania polityki pieniężnej (najbliższe posiedzenie decyzyjne RPP 2-3 września).

Dynamika wynagrodzeń w gospodarce narodowej pozostaje solidna także w ujęciu realnym. Po uwzględnieniu średniej inflacji w drugim kwartale (4,1 proc. r./r.) średnia płaca urosła o około 4,5 proc.

W sektorze przedsiębiorstw w drugim kwartale impet spadkowy osłabł

Z dostępnych już danych GUS wynika, że w samym sektorze przedsiębiorstw (tj. w firmach zatrudniających minimum 10 pracowników) przeciętne wynagrodzenie brutto w drugim kwartale urosło o 9,2 proc. r/r, silniej niż w pierwszym (8,2 proc.). Częściowo można by ten wzrost uzasadniać zdarzeniami w pojedynczych branżach (np. podwyżki i premie w górnictwie, wyższe płace w handlu w „świątecznym” kwietniu) czy efektami bazy, niemniej czerwcowe dane z sektora sugerowały, że generalna presja płacowa pozostaje silna, a tempo jej osłabienia straciło impet. Nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw jest niższa niż w latach 2022-2024, ale pozostaje wyższa niż przed pandemią (około 7 proc.). Na niższą dynamikę płac w 2025 r. spory wpływ ma niższa skala wzrostu płacy minimalnej (10 proc. r/r vs. około 20 proc. w 2024 r.). Planowany wzrost „najniższej krajowej” w 2026 r., o raptem 3 proc., również powinien sprzyjać hamowaniu dynamiki płac w przyszłym roku.