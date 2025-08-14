O ile wczoraj winą za spadek indeksu WIG20 można było obarczać odcięcie dywidendy od Orlenu, tak dzisiaj „technikalia” nie stanowią już problem. Kłopot pojawił się jednak z innej strony. Chodzi o banki, które od początku dnia rażą dzisiaj słabością. Minister finansów Andrzej Domański wczoraj w Polsat News przypomniał o pracach nad nowym podatkiem, który miałby być nałożony na banki. Co prawda minister nie doprecyzował o jaki podatek chodzi, ale temat ten pojawił się już w czerwcu. Wtedy to Ministerstwo Finansów informowało, że pracuje nad podatkiem od odsetek od rezerw obowiązkowych banków utrzymywanych w Narodowym Banku Polskim, który miałby dać wpływy rzędu 1,5 – 2 mld zł w przyszłym roku.
Czytaj więcej
To nie będzie uderzenie w „złe banki”, to nie będzie windfall tax – zastrzega minister finansów Andrzej Domański. Ale i tak chce wyciągnąć z sektora do 2 mld zł, czyli 5 proc. rocznych zysków.
Przypomnienie tematu podatku wystarczyło jednak by schłodzić nastroje na GPW. WIG – Bank o poranku tracił ponad 2 proc. Słabsze zachowanie sektora ciąży także indeksom. WIG20 po godz. 10 tracił na wartości ponad 1 proc. Blisko 1 proc. spadał też mWIG40, a sWIG80 zniżkował o 0,2 proc.
Niezłe nastroje panują za to na innych europejskich rynkach. Niemiecki DAX czy też francuski CAC40 zyskiwały o poranku około 0,4 proc. Niewielkie wzrosty zanotowały wczoraj indeksy amerykańskie. S&P 500 zyskał 0,3 proc., a Nasdaq 0,1 proc. Nie przeszkodziło to jednak im w ustanowieniu nowych historycznych szczytów.
Czytaj więcej
Złoty o poranku nieznacznie tracił na wartości. Inwestorzy myślami są już jednak przy piątku.
Słabiej tym razem zaprezentowały się indeksy azjatyckie, chociaż trzeba pamiętać, że wczoraj zaliczyły one też mocne wzrosty. Dzisiaj Nikkei225 spadł prawie 1,5 proc. Hang Seng przed zamknięciem notowań tracił 0,4 proc.
Czwartkowa sesja jest ostatnią w tym tygodniu na GPW. Jutro z racji święta mamy wolne. Inwestorzy z uwagą będą jednak śledzić doniesienia z Alaski, gdzie ma dojść do spotkania prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji. Poniedziałkowy początek dnia może dla GPW okazać się więc niezwykle interesujący.
Notowania środowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie skończyły się spadkiem WIG20 o 0,57 procent, gdy indeks szerokiego rynku WIG wzrósł o 0,09 procent.
Praktycznie wszystkie polskie indeksy zakończyły środową sesję pod kreską. Inwestorzy skupili swoją uwagę m.in. na Orlenie, PKO BP, Arctic Paper czy też firmie Bioceltix.
Indeks blue chips formalnie stracił w środę 0,6 proc. Gdyby jednak pominąć wątek dywidendy Orlenu, okazałoby się, że dzień zakończyliśmy 0,3 proc. na plusie.
Dzisiejsze sesje na europejskich giełdach przebiegają w optymistycznej atmosferze. Indeksy takie jak DAX, CAC 40, FTSE MIB, Euro Stoxx 50 oraz IBEX 35 notują wzrosty od około 0,5% do ponad 1%.