Komentarze
Notowania

Indeksy na GPW w dół. Banki kulą u nogi

Minister Andrzej Domański przypomniał o pracach nad podatkiem, który może być nałożony na banki. To wystarczyło by sprowokować korektę spadkową na GPW.

Publikacja: 14.08.2025 10:40

Indeksy na GPW w dół. Banki kulą u nogi

Foto: Fotorzepa

Przemysław Tychmanowicz

O ile wczoraj winą za spadek indeksu WIG20 można było obarczać odcięcie dywidendy od Orlenu, tak dzisiaj „technikalia” nie stanowią już problem. Kłopot pojawił się jednak z innej strony. Chodzi o banki, które od początku dnia rażą dzisiaj słabością. Minister finansów Andrzej Domański wczoraj w Polsat News przypomniał o pracach nad nowym podatkiem, który miałby być nałożony na banki. Co prawda minister nie doprecyzował o jaki podatek chodzi, ale temat ten pojawił się już w czerwcu.  Wtedy to Ministerstwo Finansów informowało, że pracuje nad podatkiem od odsetek od rezerw obowiązkowych banków utrzymywanych w Narodowym Banku Polskim, który miałby dać wpływy rzędu 1,5 – 2 mld zł w przyszłym roku.

Czytaj więcej

Minister finansów Andrzej Domański
Banki
MF nie chce karać „złych banków”. Ale i tak dołoży im podatków

Przypomnienie tematu podatku wystarczyło jednak by schłodzić nastroje na GPW. WIG – Bank o poranku tracił ponad 2 proc. Słabsze zachowanie sektora ciąży także indeksom. WIG20 po godz. 10 tracił na wartości ponad 1 proc. Blisko 1 proc. spadał też mWIG40, a sWIG80 zniżkował o 0,2 proc.

Inwestorzy patrzą na Alaskę

Niezłe nastroje panują za to na innych europejskich rynkach. Niemiecki DAX czy też francuski CAC40 zyskiwały o poranku około 0,4 proc. Niewielkie wzrosty zanotowały wczoraj indeksy amerykańskie. S&P 500 zyskał 0,3 proc., a Nasdaq 0,1 proc. Nie przeszkodziło to jednak im w ustanowieniu nowych historycznych szczytów.

Czytaj więcej

Złoty natrafił na przeszkody
Waluty
Złoty natrafił na przeszkody

Słabiej tym razem zaprezentowały się indeksy azjatyckie, chociaż trzeba pamiętać, że wczoraj zaliczyły one też mocne wzrosty. Dzisiaj Nikkei225 spadł prawie 1,5 proc. Hang Seng przed zamknięciem notowań tracił 0,4 proc.

Czwartkowa sesja jest ostatnią w tym tygodniu na GPW. Jutro z racji święta mamy wolne. Inwestorzy z uwagą będą jednak śledzić doniesienia z Alaski, gdzie ma dojść do spotkania prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji. Poniedziałkowy początek dnia może dla GPW okazać się więc niezwykle interesujący.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: parkiet.com

Publicystyka Rynki Komentarz giełdowy Kontrola Krajowe Indeksy giełdowe WIG20
Spokojna korekta
Giełda
Spokojna korekta
Esencja, czyli apartamenty premium w historycznym śródmieściu Gdańska
Materiał Promocyjny
Esencja, czyli apartamenty premium w historycznym śródmieściu Gdańska
Środa na rynku: Orlen ciężarem, PKO BP bije rekord, Arctic szuka dna
Giełda
Środa na rynku: Orlen ciężarem, PKO BP bije rekord, Arctic szuka dna
WIG20 "skażony" Orlenem
Giełda
WIG20 "skażony" Orlenem
Optymizm na europejskich giełdach wsparty stabilizacją inflacji w Niemczech. Polska z mieszanymi nas
Giełda
Optymizm na europejskich giełdach wsparty stabilizacją inflacji w Niemczech. Polska z mieszanymi nastrojami
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement