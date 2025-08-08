To było zaskoczenie. W czwartek po południu rada nadzorcza PZU odwołała Andrzeja Klesyka z funkcji prezesa. Były wieloletni szef tej spółki, który m.in. wprowadzał ją na giełdę, kierował nią tym razem nieco ponad pół roku.
Również w czwartek rada nadzorcza PZU powierzyła czasowo pełnienie obowiązków prezesa Tomaszowi Tarkowskiemu, członkowi zarządu spółki.
O przyczynach nagłego i niespodziewanego odwołania prezesa PZU huczą korytarze.
– Wniosek o odwołanie prezesa zarządu PZU został uzasadniony potrzebą zapewnienia zgodności polityki zarządczej spółki z celami właścicielskimi oraz koniecznością skutecznej realizacji ambitnej strategii rozwoju w okresie istotnych wyzwań dla sektora ubezpieczeniowego. Sprawna realizacja tej strategii wymaga jasnych decyzji zarządczych oraz skutecznego dialogu z akcjonariuszami i pracownikami – poinformowało w czwartek późnym popołudniem Ministerstwo Aktywów Państwowych w oświadczeniu.
W nieoficjalnych rozmowach osoby zbliżone do kierownictwa PZU i resortu aktywów państwowych wskazują na polityczne podłoże decyzji o dymisji Andrzeja Klesyka. Mówi się w tym kontekście o słabnącym wpływie na decyzje rządu Jana Krzysztofa Bieleckiego. Z tym miałaby się wiązać zmiana na stanowisku ministra aktywów państwowych. A w konsekwencji także zmiana za sterem PZU.
Ustępującemu prezesowi miał też zaszkodzić konflikt ze związkami zawodowymi. Poszło o podział zysku, pominięcie części pracowników przy wypłacie nagród i brak dialogu w tej sprawie ze związkowcami. Ci napisali w tej sprawie list do szefa resortu aktywów państwowych. Zapowiedzieli interwencje m.in. u posłów i senatorów. W tle pojawiło się nawet widmo strajku. Związkowców zaskoczył i zaniepokoił też pomysł fuzji PZU z Bankiem Pekao.
Sprawy potoczyły się błyskawicznie. W czwartek rano pojawiły się pierwsze informacje o planach odwołania szefa PZU. Po południu Andrzej Klesyk stracił stanowisko prezesa. Jego miejsce zajmie Tomasz Tarkowski, członek zarządu spółki.
Ciekawie na kadrowe trzęsienie ziemi zareagowali inwestorzy. W czwartek na zamknięciu notowań na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych kurs akcji spółki wzrósł o 3,53 proc., do rekordowego w historii poziomu 65,72 zł (w ciągu dnia przez chwilę był nawet nieco wyżej). Owszem, ogłoszenie dymisji prezesa Klesyka nastąpiło już po zamknięciu notowań, ale o tym, że ważą się jego losy, a resort aktywów zgłosił na posiedzeniu rady wniosek o jego odwołanie, wiadomo było już w ciągu dnia.
W piątek kurs PZU zniżkował, ale niezbyt mocno i po południu tracił nieco ponad 1,5 proc.
Połączenie banku i ubezpieczyciela ma się zakończyć zgodnie z planem w połowie przyszłego roku – wynika z wypowiedzi prezesa Banku Pekao.
Z naszych rozmów z osobami zbliżonymi do władz PZU wynika, że Tomasz Tarkowski ma pełnić obowiązki prezesa przez maksimum dwa miesiące, przy czym nie jest to termin ostry. W tym czasie wybrany ma być nowy prezes, na stałe. W Ministerstwie Aktywów Państwowych dowiedzieliśmy się, że na to stanowisko zostanie rozpisany konkurs.
Wedle znów nieoficjalnych informacji, do fotela prezesa przymierzany jest Maciej Szwarc, od 25 czerwca 2025 r. członek rady nadzorczej spółki, od wielu lat związany z rynkiem ubezpieczeniowym, gdzie odpowiadał m.in. za spółki szwajcarskiej grupy Winterthur w Polsce, a po ich przejęciu w 2006 r. przez francuską AXA był odpowiedzialny za rozwój operacji tej firmy w Polsce. Wśród kandydatów na szefa PZU wymieniany jest też Zygmunt Kostkiewicz, doświadczony menedżer z ponad 30-letnią karierą na rynku ubezpieczeniowym i finansowym, który kierował tą spółką w latach 2001-2002.
Spółki podpisały term sheet, co jest kolejnym krokiem w przygotowaniu przyszłej transakcji i zacieśnieniem współpracy stron. Ustalono m.in., że powołany zostanie Komitet Sterujący oraz wspólne grupy robocze, które będą realizowały prace nad projektem.
Według naszych nieoficjalnych informacji dymisja szefa PZU zaskoczyła również kierownictwo Banku Pekao. – Nie spodziewaliśmy się tego. Liczymy jednak, że nie oznacza to zamknięcia tematu połączenia PZU i naszego banku, a wręcz przeciwnie, przyspieszenie prac nad tym projektem – mówi nasz rozmówca.
Zwraca przy tym uwagę, że minister finansów, o czym już zresztą pisaliśmy, skierował do Rządowego Centrum Legislacji projekt ustawy, która ma umożliwić fuzję. Projekt zmienia przepisy czterech ustaw, w tym Prawa bankowego oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Zmiany mają umożliwić połączenie banku z należącą do tej samej grupy co bank spółką akcyjną niebędącą bankiem, podział zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji, wykonujących działalność w formie spółki akcyjnej i określić zasady takiego podziału oraz uregulować przechodzenie wpisu do rejestru agentów w przypadku podziału zakładu ubezpieczeń. – Uregulowanie wsk