WIG20 przez całą czwartkową sesję był pod kreską a na koniec dnia zniżkował o 1,58 proc. Słabiej radził sobie także złoty. Czym żyli inwestorzy?

Zdołowane banki

Czwartek był dniem przeceny banków, a jak wiadomo, bez banków nie ma hossy na GPW. Powód przeceny? Powrót tematu podatku od banków.

Inflacja odjechała w USA. W Polsce stabilnie

Czwartek to także odczyty dotyczące inflacji. Szczególnie mocno namieszał odczyt inflacji producenckiej w USA, która okazała się wyraźnie wyższa od oczekiwań. W Polsce tak dużych zaskoczeń nie było.