WIG20 przez całą czwartkową sesję był pod kreską a na koniec dnia zniżkował o 1,58 proc. Słabiej radził sobie także złoty. Czym żyli inwestorzy?
Czwartek był dniem przeceny banków, a jak wiadomo, bez banków nie ma hossy na GPW. Powód przeceny? Powrót tematu podatku od banków.
Do końca sierpnia poznamy szczegóły konstrukcji nowego podatku dla sektora bankowego – zapowiada minister finansów Andrzej Domański. W reakcji na te słowa giełdowe wyceny kredytodawców poleciały w dół.
Minister Andrzej Domański przypomniał o pracach nad podatkiem, który może być nałożony na banki. To wystarczyło by sprowokować korektę spadkową na GPW.
Czwartek to także odczyty dotyczące inflacji. Szczególnie mocno namieszał odczyt inflacji producenckiej w USA, która okazała się wyraźnie wyższa od oczekiwań. W Polsce tak dużych zaskoczeń nie było.
Dane o inflacji ze Stanów Zjednoczonych faworyzują dolara. To niezbyt dobra informacja dla złotego.
W lipcu ceny konsumpcyjne były o 3,1 proc. wyższe niż przed rokiem – potwierdził GUS swój wstępny szacunek. To wciąż dużo, ale nastąpił oczekiwany powrót inflacji do przedziału wahań celu NBP. A to otwiera pole do dalszych obniżek stóp procentowych.
Mocne wyniki drugi kwartał z rzędu pokazała firma Toya. Nie miało to jednak większego przełożenia na notowania akcji.
Wyniki finansowe grupy kapitałowej rosną m.in. za sprawą skokowej zwyżki przychodów uzyskiwanych w biznesie sieci handlowych. Z kolei spośród rynków, na których działa grupa, kluczowe znaczenie cały czas odgrywa Polska.
Lepsze od oczekiwań wyniki finansowe pokazał także Quercus. I w tym przypadku nie miało to jednak większego przełożenia na kurs akcji.
W II kwartale największe giełdowe TFI wypracowało 12,8 mln zł zysku netto, bijąc o 10 proc. prognozy BM Pekao.