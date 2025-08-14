Komentarze
Czwartek na rynku: Banki pod pręgierzem, inflacja w USA straszy, Toya się rozpędza,

Czwartek na GPW stał pod znakiem przeceny. Ta dotknęła m.in. banki. Namieszali także Amerykanie z wyraźnie wyższym odczytem inflacji PPI.

Publikacja: 14.08.2025 17:01

Foto: AdobeStock

Przemysław Tychmanowicz

WIG20 przez całą czwartkową sesję był pod kreską a na koniec dnia zniżkował o 1,58 proc. Słabiej radził sobie także złoty. Czym żyli inwestorzy?

Zdołowane banki

Czwartek był dniem przeceny banków, a jak wiadomo, bez banków nie ma hossy na GPW. Powód przeceny? Powrót tematu podatku od banków.

Inflacja odjechała w USA. W Polsce stabilnie

Czwartek to także odczyty dotyczące inflacji. Szczególnie mocno namieszał odczyt inflacji producenckiej w USA, [[która okazała się wyraźnie wyższa||który okazał się wyraźnie wyższy||gramatyka|Błędna zgoda rodzaju. Zaimek względny odnosi się do rzeczownika „odczyt” (rodzaj męski), a nie „inflacji” (rodzaj żeński).]] od oczekiwań. W Polsce tak dużych zaskoczeń [[na było||nie było||ortografia|Literówka; partykułę „nie” z czasownikami piszemy rozdzielnie.]].

Toya znów imponuje wynikami

Mocne wyniki drugi kwartał z rzędu pokazała firma Toya. Nie miało to jednak większego przełożenia na notowania akcji.

Quercus bije oczekiwania

Lepsze od oczekiwań wyniki finansowe pokazał także Quercus. I w tym przypadku nie miało to jednak większego przełożenia na kurs akcji.

