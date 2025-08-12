Związki zawodowe nie zaakceptowały propozycji zarządu PKP Cargo

Z ostatnim dniem lipca w PKP Cargo upłynął termin przeprowadzenia uzgodnień ze związkami zawodowymi dotyczących skrócenia obowiązywania, wypowiedzianego w czerwcu ubiegłego roku, zakładowego układu zbiorowego pracy. Obecnie obowiązuje on do połowy 2026 r. Zarząd spółki szukając alternatywnego rozwiązania dla zwolnień grupowych zdecydował się przedłożyć propozycję odstąpienia lub wyłączenia niektórych, najbardziej kosztownych elementów zakładowego układu zbiorowego pracy.

Reklama

Zarząd PKP Cargo chciał szybciej wdrożyć nowy system efektywnego wynagradzania

Chodziło o rezygnację z elementów zakładowego układu zbiorowego pracy wykraczających ponad kodeks pracy, w tym m.in. wyższego nawet o 100 proc. wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby. Kolejne zapisy dotyczyły: dłuższego okresu wypowiedzenia - nawet o sześć miesięcy - w przypadku rozwiązania umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników oraz konieczności dokonywania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na emerytów. Ponadto zakładowy układ zbiorowy pracy przewidywał dodatek za każdą godzinę pracy w niedziele i święta wykonywaną w normalnym czasie pracy (zgodnie z harmonogramem).

Odstąpienie od powyższych zapisów miało umożliwić osiągnięcie porównywalnych efektów oszczędnościowych, jak te szacowane przy zwolnieniach grupowych. Dodatkowym efektem byłoby wdrożenie nowego, bardziej efektywnego systemu wynagradzania o rok wcześniej niż było to możliwe. Związki zawodowe działające w PKP Cargo nie odpowiedziały jednak na propozycję zarządu spółki, co oznacza brak akceptacji dla złożonej im propozycji. W konsekwencji zdecydowano o rozpoczęciu zapowiadanej redukcji zatrudnienia. Zgodnie z założeniami planu restrukturyzacji proces ten potrwa do 30 września i obejmie do 765 pracowników.

Czytaj więcej Transport PKP Cargo chce nowego systemu wynagradzania. Czy będą zwolnienia? Zarząd PKP Cargo chce m.in. aby wynagrodzenie zasadnicze i premia były powiązane z wynikami pracy. W tej sprawie trwają ostatnie rozmowy ze związkami zawodowymi. Brak porozumienia będzie oznaczał w tym roku zwolnienie z pracy do 765 osób.

Kondycja finansowa PKP Cargo nadal jest bardzo zła

Ze względu na zmianę struktury organizacyjnej PKP Cargo, polegającej na połączeniu centrali firmy i siedmiu jej zakładów w jeden organizm, co nastąpiło 1 sierpnia, konieczne stało się rozpoczęcie procesu powtórnych, 20-dniowych konsultacji ze związkami zawodowymi. Jest to jednak tylko wymóg formalny wynikający z wdrożenia nowej struktury organizacyjnej polegającej na wprowadzeniu jednego pracodawcy.