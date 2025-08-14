Spółka uruchomiła postępowanie zakupowe na zaprojektowanie i budowę, w formule pod klucz, szczytowej elektrowni gazowej o mocy ok. 600 MW w Rybniku. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2029 r. Spółka podczas ostatniej lipcowej aukcji rynku mocy wygrała kontrakt mocowy dla tej inwestycji.
Zgodnie z nową strategią Grupy PGE w perspektywie najbliższych 10 lat planuje wybudować 10 GW mocy w elektrowniach gazowych, z czego 6 GW w technologii OCGT, czyli w otwartym cyklu turbiny gazowej. Pierwszą inwestycją w tej technologii będzie blok szczytowy o mocy ok. 600 MW w Rybniku. – Będzie on służył do stabilizacji pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, w którym coraz większy udział ma produkcja energii ze źródeł odnawialnych. Jest to już druga inwestycja gazowa w Rybniku – pierwsza, składająca się z bloku gazowo-parowego o mocy 882 MW, zostanie uruchomiona na przełomie 2026 i 2027 roku – mówi Dariusz Marzec, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.
Przetarg na zaprojektowanie i budowę elektrowni gazowej szczytowej (OCGT) w Rybniku został ogłoszony 11 sierpnia 2025 r. Przedmiot zamówienia obejmuje także 12-letni serwis wybudowanej elektrowni. Prowadzony jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych. Oferty można składać do 10 listopada 2025 r.
PGE wprowadziła w dokumentacji przetargowej zakaz ubiegania się o to zamówienie wykonawców z tzw. państw trzecich, czyli pochodzących z krajów spoza Unii Europejskiej, bądź niebędących stroną porozumienia GPA, jak również tworzących z takimi firmami konsorcja lub zatrudniających je jako podwykonawców. Dodatkowo dla zapewnienia bezpieczeństwa elektrowni gazowej, zaostrzone zostały także wymagania co do pochodzenia systemów teleinformatycznych.
Energa Elektrownie Ostrołęka, spółka zależna Energi z Grupy Orlen, kontynuuje modernizację bloku energetycznego nr 3 w Elektrowni Ostrołęka B pod kątem zwiększenia udziału energetycznego współspalania biomasy. Zakończone zostały prace obiektowe, aktualnie trwają rozruchy, prace optymalizacyjne i analiza wskaźników pracy kotła.
Największa spółka elektroenergetyczna w kraju nie zamierza podejmować żadnych kroków ani decyzji po tym jak okazało się, że jej partner Ørsted ma coraz większe problemy finansowe. - Działania podejmowane przez Ørsted nie mają żadnego wpływu na prowadzony przez nas wspólnie projekt morskiej farmy wiatrowej – informuje nas spółka.
Ponad 950 mln zł kredytów dostała spółka zależna Cyfrowego Polsatu na budowę farmy wiatrowej Drzeżewo.
W ustawie o tzw. niskich cenach energii chodzi w istocie o wiatraki. Takiemu szantażowi nie zamierzam się poddawać - powiedział w Polsat News prezydent RP Karol Nawrocki.
Do rady nadzorczej Energi dołącza nowa osoba, co samo w sobie nie budzi większych emocji. Jest nią Krzysztof Berliński, doradca podatkowy Orlenu, a ta nominacja następuje po tym jak szefem rady nadzorczej Energi został prezes Orlenu Ireneusz Fąfara.
