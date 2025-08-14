Spółka uruchomiła postępowanie zakupowe na zaprojektowanie i budowę, w formule pod klucz, szczytowej elektrowni gazowej o mocy ok. 600 MW w Rybniku. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2029 r. Spółka podczas ostatniej lipcowej aukcji rynku mocy wygrała kontrakt mocowy dla tej inwestycji.

Reklama

PGE idzie w gaz

Zgodnie z nową strategią Grupy PGE w perspektywie najbliższych 10 lat planuje wybudować 10 GW mocy w elektrowniach gazowych, z czego 6 GW w technologii OCGT, czyli w otwartym cyklu turbiny gazowej. Pierwszą inwestycją w tej technologii będzie blok szczytowy o mocy ok. 600 MW w Rybniku. – Będzie on służył do stabilizacji pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, w którym coraz większy udział ma produkcja energii ze źródeł odnawialnych. Jest to już druga inwestycja gazowa w Rybniku – pierwsza, składająca się z bloku gazowo-parowego o mocy 882 MW, zostanie uruchomiona na przełomie 2026 i 2027 roku – mówi Dariusz Marzec, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Przetarg na zaprojektowanie i budowę elektrowni gazowej szczytowej (OCGT) w Rybniku został ogłoszony 11 sierpnia 2025 r. Przedmiot zamówienia obejmuje także 12-letni serwis wybudowanej elektrowni. Prowadzony jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych. Oferty można składać do 10 listopada 2025 r.

Kto będzie mógł brać udział?

PGE wprowadziła w dokumentacji przetargowej zakaz ubiegania się o to zamówienie wykonawców z tzw. państw trzecich, czyli pochodzących z krajów spoza Unii Europejskiej, bądź niebędących stroną porozumienia GPA, jak również tworzących z takimi firmami konsorcja lub zatrudniających je jako podwykonawców. Dodatkowo dla zapewnienia bezpieczeństwa elektrowni gazowej, zaostrzone zostały także wymagania co do pochodzenia systemów teleinformatycznych.