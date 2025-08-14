Wykonanie kolejnego odwiertu w rejonie eksploatowanego złoża Trzebusz i włączenie go do produkcji przełoży się na wydobycie sięgające 30 mln m sześc. gazu rocznie. Złoże Trzebusz znajduje się w rejonie pasa nadmorskiego, obok innych eksploatowanych już złóż, jak Gorzysław i Dargosław. Do 2030 r. Orlen chce zwiększyć roczne wydobycie gazu z krajowych złóż do poziomu 4 mld m sześc.

Jak zwiększyć wydobycie gazu?

Jak mówi Wiesław Prugar, członek zarządu Orlen ds. wydobycia, aby osiągnąć cel, jakim jest zwiększenie wydobycia, spółka chce skupić się na złożach, które znajdują się w pobliżu tych, które już eksploatuje. – To umożliwia nam wykorzystanie istniejącej infrastruktury i pozwala ograniczyć koszty. Atrakcyjne możliwości dają nam również już zagospodarowane złoża, na których dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań technicznych i dodatkowym odwiertom, jesteśmy w stanie wydobyć dodatkowe zasoby ropy i gazu, które do tej pory były poza naszym zasięgiem – mówi Wiesław Prugar. Badania sejsmiczne oraz analizę ich wyników wykonała Geofizyka Toruń. Odwiert poszukiwawczy został natomiast zrealizowany przez Exalo Drilling.

Orlen, po zatwierdzeniu projektu przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, planuje realizację kolejnego wiercenia w rejonie pasa nadmorskiego. Wstępne szacunki Orlen, bazujące na dotychczasowej wiedzy o geologii tego obszaru zakładają, że efektem tych prac może być zwiększenie dostępnych tu zasobów gazu ziemnego z obecnych 2,3 mld m sześc. do nawet do 5 mld m sześc.

Strategia grupy

Jednym z priorytetów strategii Orlenu 2035 jest zwiększenie łącznego wydobycia gazu ziemnego ze złóż krajowych i zagranicznych do 12 mld m sześc. rocznie w 2030 roku, w tym ze złóż w Polsce do 4 mld m sześc. W 2024 roku produkcja z krajowych złóż wyniosła około 3,3 mld m sześc. surowca. – Realizacji strategii służyć ma między innymi integracja krajowych aktywów w spółce Orlen Upstream Polska, co pozwoli zwiększyć efektywność zarządzania posiadanymi zasobami i umożliwi dalszą optymalizację programów zagospodarowania złóż. Grupa Orlen ma w Polsce łącznie 223 koncesje związane z poszukiwaniem i wydobyciem węglowodorów – wyjaśnia spółka.