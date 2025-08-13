Wczoraj na zamknięciu notowań kurs Orlenu wyniósł 85,26 zł (+1,89 proc.). Dziś przed południem wynosi 80,04 zł, co oznacza niemal 1-proc. wzrost względem kursu odniesienia. Ten jednak nie jest równy kursowi zamknięcia z wczorajszej sesji, ale kursowi skorygowanemu o wartość dywidendy przypadającej na akcję. Czyli o 6 zł. To oznacza, że kurs odniesienia na otwarciu dzisiejszej sesji wynosił 79,26 zł.
Tegoroczna dywidenda od Orlenu wyniesie niemal 7 mld zł. Dniem dywidendy będzie 14 sierpnia (biorąc pod uwagę okres rozliczeniowy 12 sierpnia był ostatnim dniem na zakup akcji), a wypłacona zostanie 1 września.
Stopa dywidendy w Orlenie jest w okolicach 7 proc. Warto odnotować, że kurs Orlenu w 2025 r. ma z sobą mocne zwyżki. Gdybyśmy liczyli stopę dywidendy przy cenie akcji z początku roku, wówczas otrzymalibyśmy 9 proc. To ponad dwa razy więcej niż wynosi średnia stopa dywidendy dla WIG.
Paliwowy koncern będzie w tym roku wyjątkowo hojny. Wypłaci akcjonariuszom niemal 7 mld zł. W czwartek przypada dzień dywidendy, ale walory trzeba kupić wcześniej.
Nie ma reguły co do zachowania się notowań po odcięciu dywidendy. W niektórych przypadkach kurs stosunkowo szybko odbija i zasypuje dywidendową lukę. Dlatego moment odcięcia dywidendy jest przez niektórych inwestorów wykorzystywany do zakupy akcji - właśnie w nadziei na odbicie notowań. To czy tak się stanie, zależy od wielu czynników. Nie tylko od sytuacji fundamentalnej poszczególnych spółek i niedowartościowania akcji, ale również od nastrojów rynkowych. Łatwiej o zasypanie dywidendowej luki podczas hossy, a trudniej gdy rynek spada.
WIG20 jest indeksem cenowym. To oznacza że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim transakcji, a nie uwzględnia się dochodów z tytułu dywidend. Dlatego korekta ceny akcji o wartość dywidendy przekłada się na techniczny spadek WIG20. Tym większy, im wyższa jest stopa dywidendy oraz im wyższy jest udział danej spółki w indeksie. W przypadku Orlenu (12,4-proc. udział w portfelu WIG20) wpływ ten jest znaczący, rzędu 0,9 proc.
To właśnie przez Orlen WIG20 radzi sobie dziś gorzej niż szeroki WIG. Po godz. 10 WIG20 spada o 0,5 proc. (ma wartość 3003 pkt), podczas gdy WIG zyskuje 0,5 proc.
Akcje PKO BP od dziś są już notowane bez prawa do dywidendy. To przekłada się na „techniczny” spadek WIG20. Po odcięciu dywidendy kapitalizacja PKO BP obniżyła się do 95 mld zł. Wyższą, sięgającą 96 mld zł, ma Orlen.
O tym jak znaczący jest wpływ dywidendowej korekty na WIG20 świadczy też sytuacja sprzed kilku dni, kiedy mieliśmy odcięcie dywidendy w PKO BP. Akcjonariusze banku uchwali w tym roku wypłatę 6,85 mld zł, co dało 5,48 zł na akcję. Dzień nabycia prawa do dywidendy uchwalono na 5 sierpnia, czyli uwzględniając okres rozliczeniowy w KDPW najpóźniej akcje trzeba było kupić w piątek 1 sierpnia. Podczas kolejnej sesji (4 sierpnia) były już notowane bez prawa do dywidendy, co obniżyło WIG20 na starcie ówczesnej sesji o niemal 1 proc. Pieniądze trafią na rachunki inwestorów 14 sierpnia.