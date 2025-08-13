Wczoraj na zamknięciu notowań kurs Orlenu wyniósł 85,26 zł (+1,89 proc.). Dziś przed południem wynosi 80,04 zł, co oznacza niemal 1-proc. wzrost względem kursu odniesienia. Ten jednak nie jest równy kursowi zamknięcia z wczorajszej sesji, ale kursowi skorygowanemu o wartość dywidendy przypadającej na akcję. Czyli o 6 zł. To oznacza, że kurs odniesienia na otwarciu dzisiejszej sesji wynosił 79,26 zł.

Jaką dywidendę wypłaci Orlen

Tegoroczna dywidenda od Orlenu wyniesie niemal 7 mld zł. Dniem dywidendy będzie 14 sierpnia (biorąc pod uwagę okres rozliczeniowy 12 sierpnia był ostatnim dniem na zakup akcji), a wypłacona zostanie 1 września.

Stopa dywidendy w Orlenie jest w okolicach 7 proc. Warto odnotować, że kurs Orlenu w 2025 r. ma z sobą mocne zwyżki. Gdybyśmy liczyli stopę dywidendy przy cenie akcji z początku roku, wówczas otrzymalibyśmy 9 proc. To ponad dwa razy więcej niż wynosi średnia stopa dywidendy dla WIG.

Nie ma reguły co do zachowania się notowań po odcięciu dywidendy. W niektórych przypadkach kurs stosunkowo szybko odbija i zasypuje dywidendową lukę. Dlatego moment odcięcia dywidendy jest przez niektórych inwestorów wykorzystywany do zakupy akcji - właśnie w nadziei na odbicie notowań. To czy tak się stanie, zależy od wielu czynników. Nie tylko od sytuacji fundamentalnej poszczególnych spółek i niedowartościowania akcji, ale również od nastrojów rynkowych. Łatwiej o zasypanie dywidendowej luki podczas hossy, a trudniej gdy rynek spada.