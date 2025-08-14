Modernizacja kotła wymagała optymalizacji procesu technologicznego oraz poprawy efektywności i niezawodności pracy całego systemu. Do bezpiecznego i optymalnego stosowania jednocześnie dwóch różnych paliw, jakimi są biomasa i węgiel, niezbędny jest ustabilizowany proces spalania, a także odpowiednie dostosowanie parametrów kotła.

Reklama

Optymalizacja i testy

W tym celu dokonano m.in. szeregu modernizacji związanych z właściwą dystrybucją powietrza niezbędnego w procesie spalania: zmodernizowano układy regulacji powietrza dostarczanego do palników biomasowych, przebudowano kanały doprowadzające, zamontowano dodatkowe dysze, a także zainstalowano układy pomiaru przepływu powietrza w rejonie kotła. Pozwala to m.in. na precyzyjne zarządzanie procesem technologicznym i jego monitorowanie. Oprócz tego przeprowadzono m.in. kompleksową integrację wszystkich wdrożonych zmian w systemie sterowania DCS (ang. Distributed Control System – rozproszony system zarządzania), zapewniając pełną kontrolę nad pracą kotła i automatyzację prowadzonych procesów.

Po zakończeniu prac technologicznych rozpoczęta została faza rozruchów, optymalizacji i pomiarów parametrów pracy kotła w trakcie współspalania biomasy przy jej zwiększonym udziale energetycznym (z 30 do 50 proc.). Prowadzona jest również analiza uzyskiwanych wyników oraz opracowanie ostatecznych wytycznych w zakresie prowadzenia kotła przy większym udziale paliwa biomasowego.

Po zakończeniu modernizacji, które zaplanowane jest na grudzień 2025 roku, emisyjność bloku energetycznego nr 3 spadnie poniżej 550 g CO₂/kWh.

Elektrownia Ostrołęka B to jedyna w północno-wschodniej części kraju elektrownia systemowa, dysponująca trzema blokami energetycznymi o łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej 690 MWe.