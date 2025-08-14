Modernizacja kotła wymagała optymalizacji procesu technologicznego oraz poprawy efektywności i niezawodności pracy całego systemu. Do bezpiecznego i optymalnego stosowania jednocześnie dwóch różnych paliw, jakimi są biomasa i węgiel, niezbędny jest ustabilizowany proces spalania, a także odpowiednie dostosowanie parametrów kotła.
W tym celu dokonano m.in. szeregu modernizacji związanych z właściwą dystrybucją powietrza niezbędnego w procesie spalania: zmodernizowano układy regulacji powietrza dostarczanego do palników biomasowych, przebudowano kanały doprowadzające, zamontowano dodatkowe dysze, a także zainstalowano układy pomiaru przepływu powietrza w rejonie kotła. Pozwala to m.in. na precyzyjne zarządzanie procesem technologicznym i jego monitorowanie. Oprócz tego przeprowadzono m.in. kompleksową integrację wszystkich wdrożonych zmian w systemie sterowania DCS (ang. Distributed Control System – rozproszony system zarządzania), zapewniając pełną kontrolę nad pracą kotła i automatyzację prowadzonych procesów.
Po zakończeniu prac technologicznych rozpoczęta została faza rozruchów, optymalizacji i pomiarów parametrów pracy kotła w trakcie współspalania biomasy przy jej zwiększonym udziale energetycznym (z 30 do 50 proc.). Prowadzona jest również analiza uzyskiwanych wyników oraz opracowanie ostatecznych wytycznych w zakresie prowadzenia kotła przy większym udziale paliwa biomasowego.
Po zakończeniu modernizacji, które zaplanowane jest na grudzień 2025 roku, emisyjność bloku energetycznego nr 3 spadnie poniżej 550 g CO₂/kWh.
Elektrownia Ostrołęka B to jedyna w północno-wschodniej części kraju elektrownia systemowa, dysponująca trzema blokami energetycznymi o łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej 690 MWe.
PGE poinformowała, że wybuduje drugą elektrownię gazową w Rybniku. Spółka uruchomiła postępowanie zakupowe na zaprojektowanie i budowę, w formule pod klucz, szczytowej elektrowni gazowej o mocy ok. 600 MW w Rybniku. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2029 r.
Największa spółka elektroenergetyczna w kraju nie zamierza podejmować żadnych kroków ani decyzji po tym jak okazało się, że jej partner Ørsted ma coraz większe problemy finansowe. - Działania podejmowane przez Ørsted nie mają żadnego wpływu na prowadzony przez nas wspólnie projekt morskiej farmy wiatrowej – informuje nas spółka.
Ponad 950 mln zł kredytów dostała spółka zależna Cyfrowego Polsatu na budowę farmy wiatrowej Drzeżewo.
W ustawie o tzw. niskich cenach energii chodzi w istocie o wiatraki. Takiemu szantażowi nie zamierzam się poddawać - powiedział w Polsat News prezydent RP Karol Nawrocki.
Do rady nadzorczej Energi dołącza nowa osoba, co samo w sobie nie budzi większych emocji. Jest nią Krzysztof Berliński, doradca podatkowy Orlenu, a ta nominacja następuje po tym jak szefem rady nadzorczej Energi został prezes Orlenu Ireneusz Fąfara.