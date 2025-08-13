Portfel zamówień Zrembu pęcznieje od nowych kontraktów

Zremb-Chojnice, specjalizujący się w dostawach specjalistycznych kontenerów, coraz lepiej sobie radzi z pozyskiwaniem zamówień z sektora sił zbrojnych, w tym zleceń eksportowych. Portfel producenta właśnie powiększył się o kolejne zlecenie na wykonanie kontenerów dla sił zbrojnych, co zachęciło inwestorów do zakupów akcji spółki, które podczas wtorkowej sesji zwyżkowały nawet o ponad 4 proc., choć w końcówce sesji popyt wyraźnie osłabł. Tym razem chodzi o zlecenie na wykonanie kontenerów z przeznaczeniem dla sił zbrojnych Szwecji i Norwegii za 4,5 mln zł. Termin realizacji zamówień i dostaw wszystkich kontenerów ustalono sukcesywnie od 1 grudnia 2025 r. do końca lutego 2026 r.