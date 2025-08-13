Portfel zamówień Zrembu pęcznieje od nowych kontraktów

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Zremb-Chojnice, specjalizujący się w dostawach specjalistycznych kontenerów, coraz lepiej sobie radzi z pozyskiwaniem zamówień z sektora sił zbrojnych, w tym zleceń eksportowych. Portfel producenta właśnie powiększył się o kolejne zlecenie na wykonanie kontenerów dla sił zbrojnych, co zachęciło inwestorów do zakupów akcji spółki, które podczas wtorkowej sesji zwyżkowały nawet o ponad 4 proc., choć w końcówce sesji popyt wyraźnie osłabł. Tym razem chodzi o zlecenie na wykonanie kontenerów z przeznaczeniem dla sił zbrojnych Szwecji i Norwegii za 4,5 mln zł. Termin realizacji zamówień i dostaw wszystkich kontenerów ustalono sukcesywnie od 1 grudnia 2025 r. do końca lutego 2026 r.
Firma Oponiarska Dębica zdecydowała o ograniczeniu produkcji opon w pozostałej części 2025 roku, co jest związane z ograniczeniem wielkości zamówień przez firmę Goodyear.
Potencjalne zawieszenie broni w Ukrainie może osłabić zainteresowanie spółkami realizującymi dostawy dla sił zbrojnych. Akcje niektórych z nich już tracą.
Zarząd koncentruje się na zwiększaniu wykorzystania zdolności przetwórczych, zwłaszcza, że do użytku będą oddawane kolejne instalacje. Ponadto chce zakończyć już ogłoszoną akwizycję i kontynuować rozmowy o nowych przejęciach.
W piątek prezydent USA Donald Trump spotka się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. W oczekiwaniu na efekty tych rozmów spółki ukraińskie notowane mocno drożeją.
Amerykańskie cła powodują, że niektóre polskie spółki, aby osiągnąć akceptowalne marże, będą musiały dużo bardziej zabiegać o względy odbiorców niż miało to miejsce dotychczas. Są i takie, których nowe obostrzenia w ogóle nie dotyczą.
Andrzej Tabaczyński, szef Arlenu zapewnia, że w pierwszym półroczu br. portfel zamówień grupy jest zgodny z oczekiwaniami i rynkową sytuacją. Liczy na wygrane przetargi w kraju i za granicą.