Polska płaca minimalna goni unijną czołówkę

W latach 2015-2025 minimalna płaca w Polsce, przeliczona na euro, rosła średnio o 10,2 proc. rocznie. Szybciej niż nad Wisłą zwiększano ją w tym czasie tylko w Rumunii (średnio o 13 proc. rocznie), na Litwie (12,3 proc.) i w Bułgarii (11 proc.), ale te państwa startowały jednak z dużo niższego poziomu niż Polska.

Polskie 1100 euro

W rezultacie w unijnym rankingu płacy minimalnej wszystkie te kraje nadal plasują się za Polską, która z minimalnym wynagrodzeniem sięgającym 1100 euro, zajmuje w nim dziewiąte miejsce, zaraz za Słowenią (1278 euro) i Hiszpanią (1381 euro) – wynika z najnowszych danych Eurostatu z połowy 2025 r.

Pozycja Polski w unijnym zestawieniu szybko się nie zmieni, gdyż w 2025 r. nie przewidziano drugiej podwyżki płacowego minimum w połowie roku, co praktykowano w ostatnich dwóch latach w odpowiedzi na wysoką inflację.

Kolejny wzrost minimalnego wynagrodzenia, które wpływa na ogólny wzrost płac i poziom zatrudnienia, nastąpi w 2026 r., choć i on raczej nie zapewni Polsce awansu w unijnym zestawieniu. Wszystko wskazuje na to, że płacowe minimum zwiększy się w przyszłym roku o 3 proc., do 4806 zł brutto. Zgodnie z czerwcową propozycją rządu przyjętą pod naciskiem ministra finansów.