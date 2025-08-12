Firmy
Notowania

Akcje dostawców sprzętu dla wojska pod presją

Potencjalne zawieszenie broni w Ukrainie może osłabić zainteresowanie spółkami realizującymi dostawy dla sił zbrojnych. Akcje niektórych z nich już tracą.

Publikacja: 12.08.2025 06:00

Akcje dostawców sprzętu dla wojska pod presją

Foto: Adobestock

Jacek Mysior

Doniesienia o postępach w negocjacjach pokojowych i perspektywa rozejmu w wojnie za naszą wschodnią granicą sprawiły, że od zeszłego tygodnia inwestorzy mniej łaskawie spoglądają na spółki dostarczające różnego rodzaju sprzęt dla wojska notowane na warszawskiej giełdzie. Kluczowe będzie piątkowe spotkanie prezydentów USA i Rosji, które może być rozstrzygające dla dalszych losów wojny w Ukrainie. Tymczasem notowania Lubawy czy Zrembu złapały zadyszkę i weszły w korektę, która zabrała część efektownych tegorocznych zysków. Jednocześnie niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się akcje niedawnego debiutanta Arlenu, które w poniedziałek wyznaczyły nowy szczyt.

Czytaj więcej

Spółki produkujące sprzęt dla wojska pod lupą inwestorów
Analizy rynkowe
Spółki produkujące sprzęt dla wojska pod lupą inwestorów

Kontraktów przybywa

Część inwestorów może mieć obawy, że zawieszenie broni w tym konflikcie może skutkować mniejszą liczbą kontraktów dla dostawców sprzętu. Jak na razie same spółki nie mogą narzekać na brak zamówień. Sukcesami na tym polu może się ostatnio pochwalić Arlen, co może tłumaczyć jego pozytywną postawę na tle innych dostawców. Producent specjalistycznej odzieży ochronnej dla wojska oraz innych służb mundurowych jest bardzo aktywny, jeśli chodzi o przetargi. Tylko od początku lipca spółka pochwaliła się kilkoma nowymi zamówieniami na dostawy odzieży dla Wojska Polskiego, Policji i Straży Granicznej o wartości rzędu od kilkunastu do nawet 53 mln zł. Jednocześnie zarząd liczy na wygrane w kolejnych przetargach, w których spółka aktywnie bierze udział. Jednocześnie zapowiedział także rozbudowę szwalni w Tarnowie, co umożliwi firmie zwiększenie mocy produkcyjnych. – Spółka umożliwia inwestorom ekspozycję na rosnący rynek. Wpływ na to mają sytuacja geopolityczna i zwiększone nakłady na wyposażenie armii. Obecnie znajdujemy się w dobie rekordowych nakładów na wyposażenie Wojska Polskiego i innych armii w krajach NATO. Naszym zdaniem, w przypadku szybkiego zakończenia konfliktu w Ukrainie, wydatki na obronność nadal będą kształtowały się na podwyższonym poziomie – uważa Piotr Poddębniak, analityk DM Navigator. Jednocześnie zwraca uwagę, że spółce sprzyja także wzrost budżetów innych służb mundurowych (m.in. Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej), a także klientów korporacyjnych zmotywowanych do zapewnienia właściwej ochrony swoim pracownikom.

Czytaj więcej

Akcje dostawców sprzętu wojskowego ponownie na celowniku
Firmy
Akcje dostawców sprzętu wojskowego ponownie na celowniku

Lubawa i Zremb z nowymi zleceniami

Większe obawy rynek ma względem Lubawy, której notowania w ostatnich dniach wróciły do kontynuacji korekty trzycyfrowych zwyżek z pierwszych miesięcy 2025 r., wbrew pozytywnym informacjom napływającym ostatnio ze spółki. Na początku sierpnia ten dostawca różnego rodzaju sprzętu dla służb mundurowych, pochwalił się skokowym wzrostem przychodów i zysków w I półroczu 2025 r. Według wstępnych szacunków spółka zanotowała 29,4 mln zł jednostkowego zysku netto w porównaniu z 4,2 mln zł zysku wypracowanego w analogicznym okresie poprzedniego roku. Z kolei przychody zwiększyły się rok do roku niemal trzykrotnie, przekraczając poziom 150 mln zł. To efekt realizacji dużych zamówień, które producent pozyskał w poprzednich latach na dostawy różnego rodzaju sprzętu głównie na potrzeby wojska. Co więcej, spółka poinformowała o dodatkowym zleceniu od Agencji Uzbrojenia na dostawę kamizelek kuloodpornych zintegrowanych Gryf w ramach zamówienia opcjonalnego. Jego łączna wartość wynosi ok. 115 mln zł brutto.

Foto: GG Parkiet

Zadyszkę złapały także notowania Zrembu-Chojnice, które jeszcze w I połowie tego roku efektownie zwyżkowały. Producent specjalistycznych kontenerów wprawdzie rozczarował inwestorów wynikami za I kwartał (spadek zysków operacyjnych przy wyższych rok do roku przychodach), ale jednocześnie pochwalił się pozyskaniem kilku nowych kontraktów, w tym kolejnymi zleceniami na rynku niemieckim, tym razem na specjalistyczne kontenery z przeznaczeniem do transportu odpadów radioaktywnych. Ponadto spółka jest zaangażowana w zlecenia realizowane dla sił zbrojnych, wśród których są m.in. pozyskane z końcem zeszłego roku umowy na dostawy kontenerów wojskowych dla Bundeswehry.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: parkiet.com

Przemysł obronny Wojsko Polskie Firmy Lubawa Zakład Budowy Maszyn Zremb-Chojnice Arlen
Henryk Siodmok, prezes Mo-Bruku, informuje, że zarząd w tym roku nie przewiduje skupu akcji własnych
Firmy
Mo-Bruk będzie przetwarzał coraz więcej odpadów
Esencja, czyli apartamenty premium w historycznym śródmieściu Gdańska
Materiał Promocyjny
Esencja, czyli apartamenty premium w historycznym śródmieściu Gdańska
Rajd ukraińskich spółek. Inwestorzy wierzą w koniec wojny
Firmy
Rajd ukraińskich spółek. Inwestorzy wierzą w koniec wojny
W ubiegłym roku Polska wyeksportował do USA towary i usługi o wartości 50,1 mld zł. Z kolei nasz imp
Firmy
Eksport do USA będzie mniej opłacalny, ale nadal jest o co walczyć
Kurs Arlenu osłabł. Co dzieje się u dostawcy odzieży dla służb mundurowych?
Firmy
Kurs Arlenu osłabł. Co dzieje się u dostawcy odzieży dla służb mundurowych?
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025