Według wstępnych szacunków brytyjskiego Urzędu Statystyk Narodowych (ONS), opublikowanych w czwartek, brytyjska gospodarka odnotowała wzrost o 0,3 proc. w drugim kwartale, lepszy od oczekiwań.

Reklama

Ekonomiści ankietowani przez agencję Reuters spodziewali się, że produkt krajowy brutto (PKB) wzrośnie w tym okresie o zaledwie 0,1 proc., w porównaniu z imponującym wzrostem na poziomie 0,7 proc. w pierwszym kwartale.

W ujęciu miesięcznym gospodarka wzrosła w czerwcu o 0,4 proc. po spadku o 0,1 proc. w maju, nie otrząsając się z wpływu amerykańskich ceł i niepewności gospodarczej.

– Gospodarka była słaba w kwietniu i maju, a część aktywności gospodarczej została przeniesiona na luty i marzec w związku ze zmianami w opłatach skarbowych i taryfach, ale w czerwcu nastąpiła silna poprawa – skomentowała Liz McKeown, dyrektor ds. statystyk ekonomicznych w ONS. Opłata skarbowa to podatek od zakupu nieruchomości.

W całym drugim kwartale wzrost napędzały usługi, a dynamikę nabierały programy komputerowe, opieka zdrowotna i leasing pojazdów. Budownictwo również rosło, podczas gdy produkcja nieznacznie spadła. Kwartalny wzrost został również wzmocniony przez zaktualizowane dane źródłowe za kwiecień, które, choć nadal wskazują na spadek, były lepsze niż początkowo szacowano, podał ONS.