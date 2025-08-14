Według wstępnych szacunków brytyjskiego Urzędu Statystyk Narodowych (ONS), opublikowanych w czwartek, brytyjska gospodarka odnotowała wzrost o 0,3 proc. w drugim kwartale, lepszy od oczekiwań.
Ekonomiści ankietowani przez agencję Reuters spodziewali się, że produkt krajowy brutto (PKB) wzrośnie w tym okresie o zaledwie 0,1 proc., w porównaniu z imponującym wzrostem na poziomie 0,7 proc. w pierwszym kwartale.
W ujęciu miesięcznym gospodarka wzrosła w czerwcu o 0,4 proc. po spadku o 0,1 proc. w maju, nie otrząsając się z wpływu amerykańskich ceł i niepewności gospodarczej.
– Gospodarka była słaba w kwietniu i maju, a część aktywności gospodarczej została przeniesiona na luty i marzec w związku ze zmianami w opłatach skarbowych i taryfach, ale w czerwcu nastąpiła silna poprawa – skomentowała Liz McKeown, dyrektor ds. statystyk ekonomicznych w ONS. Opłata skarbowa to podatek od zakupu nieruchomości.
W całym drugim kwartale wzrost napędzały usługi, a dynamikę nabierały programy komputerowe, opieka zdrowotna i leasing pojazdów. Budownictwo również rosło, podczas gdy produkcja nieznacznie spadła. Kwartalny wzrost został również wzmocniony przez zaktualizowane dane źródłowe za kwiecień, które, choć nadal wskazują na spadek, były lepsze niż początkowo szacowano, podał ONS.
– Usługi również napędzały wzrost w czerwcu, a badania naukowe i rozwój, inżynieria oraz sprzedaż samochodów odnotowały silny miesiąc. W sektorze produkcji, który odrobił straty, szczególnie dobrze radziła sobie produkcja elektroniki – zauważył McKeown.
Funt brytyjski pozostał bez zmian w stosunku do dolara po publikacji danych, na poziomie 1,3577 USD.
Funt brytyjski nadal jest mocny, przynajmniej jeśli zestawić go z jenem. W ciągu ostatnich 12 miesięcy para GBP/JPY wzrosła o ponad 5,5 proc. i znów ma ochotę przetestować ważny opór, który znajduje się w okolicach psychologicznego poziomu 200.
Kanclerz skarbu Wielkiej Brytanii Rachel Reeves stwierdziła, że najnowsze dane są pozytywne, ale „jest jeszcze wiele do zrobienia, aby stworzyć gospodarkę, która służy ludziom pracy”.
– Wiem, że brytyjska gospodarka ma kluczowe składniki sukcesu, ale od dłuższego czasu czuje się zablokowana – powiedziała.
Sharon Graham, sekretarz generalna związku zawodowego pracowników Unite, stwierdziła tymczasem, że zasady fiskalne kanclerz, ograniczające zadłużenie rządu, „krępują gospodarkę”.