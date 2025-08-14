W czwartek od początku dnia było widać tendencje ku umocnieniu dolara. Główna para walutowa EUR/USD powróciła poniżej poziomu 1,17, co odbiło się także na notowaniach złotego. Ten w pierwszej części dnia tracił wobec dolara około 0,3 proc. Druga część dnia to jednak dane dotyczące PPI w Stanach Zjednoczonych, które mocno namieszały na rynku.
Okazało się bowiem, że w lipcu inflacja producencka w Stanach Zjednoczonych wzrosła rok do roku o 3,3 proc. Wynik ten okazał się wyraźnie wyższy od oczekiwań i stawia pod znakiem zapytania wrześniową obniżkę stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. To zaś dobra wiadomość dla dolara, który w drugiej części dnia zaczął jeszcze mocniej zyskiwać na wartości. Złoty tracił do amerykańskiej waluty około 0,5 proc. i trzeba było za nią płacić 3,65 zł. Mniejsze ruchy było widać na innych parach walutowych powiązanych ze złotym. Euro w drugiej części dnia drożało o około 0,2 proc. do 4,26 zł, a frank drożał do 4,52 zł, co oznaczało ruch o 0,3 proc.
Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że czwartkowe dane szybko mogą zejść na dalszy plan. Wszystko to przez planowane spotkanie Trumpa z Putinem, na którym dyskutowana będzie kwestia zawieszenia broni bądź też zakończenia wojny na Ukrainie. Efekty rozmów poznamy jednak dopiero w piątek wieczorem. Prawdziwą reakcję rynków finansowych poznamy zapewne dopiero w poniedziałek. Tym bardziej, że w piątek w Polsce mamy święto, a to też może przełożyć się na niższą płynność złotego.
Cały świat szykuje się do spotkania pomiędzy Donaldem Trumpem oraz Władimirem Putinem. Choć oczekiwania przed spotkaniem nie są wysokie, to należy pamiętać, że jest to pierwsze spotkanie od początku wojny na tak wysokim szczeblu.
Złoty o poranku nieznacznie tracił na wartości. Inwestorzy myślami są już jednak przy piątku.
Dolar na światowym rynku znów jest pod presją, a to sprzyja złotemu. Czynniki lokalne, takie jak dane o PKB, na razie nie mają większego znaczenia.
Najważniejsza publikacja makroekonomiczna tego tygodnia okazała się nierozstrzygająca. Po danych o inflacji z USA mamy jednak słabszego dolara i rekordy na Wall Street. Media żyją piątkowym spotkaniem Trump-Putin, ale na razie nie widać na rynku większego poruszenia z tego powodu.
Wtorek może okazać się najważniejszym dniem tego tygodnia, jeśli chodzi o rynek walutowy. Dzieje się tak, ponieważ właśnie dzisiaj poznamy kluczowe dane CPI z USA, które mogą ostatecznie zadecydować o tym, czy Rezerwa Federalna obetnie stopy procentowe już we wrześniu. Co więcej, rynek reaguje na decyzję RBA w sprawie stóp procentowych oraz wyraźny skok inflacji w Rumunii.
Alternatywa dla inwestorów unikających ryzyka zamiana obligacji indeksowanych inflacją na trzyletnie papiery o stałym oprocentowaniu.