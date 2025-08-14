Inflacja w Polsce odpuszcza? GUS podał nowe dane

W lipcu roczna inflacja wyniosła 3,1 proc. – podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny. To wynik zgodny w z tzw. szybkim szacunkiem i wyraźnie niższy niż w czerwcu, gdy inflacja wynosiła 4,1 proc. Za to w ujęciu miesięczny ceny wzrosły o 0,3 proc.

Co drożało najmocniej?

GUS wylicza, że najmocniej w lipcu br. drożały usługi – aż o 6,2 proc. w porównaniu z lipcem zeszłego roku. W tej kategorii można wyliczyć restauracje i hotele, gdzie wskaźnik wzrosty cen wyniósł 5,8 proc. rok do roku, edukację – 8,6 proc. czy zdrowie – 4,7 proc.

Roczna inflacja w kategorii towary wyniosła 1,9 proc. Ale żywność zdrożała aż o 4,7 proc., mieszkań – o 3,4 proc., alkohol i wyroby tytoniowe – o 6,5 proc. I to wzrost cen w tych produktów miał największy wpływ na poziom inflacji ogółem.

W ujęciu miesięcznym, największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie: mieszkania (o 0,6 proc.), rekreacji i kultury (o 2,3 proc) oraz transportu (o 1,5 proc.). Szczegółowe dane pokazują też, że np. usługi turystyczne za granicą podrożały aż o 11 proc. miesiąc do miesiąca, a opłaty RTV - o 3,8 proc. Za to żywność i obuwie staniały w lipcu w porównaniu z czerwcem.