Inflacja w Polsce odpuszcza? GUS podał nowe dane

W lipcu roczna inflacja wyniosła 3,1 proc. – podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny. To wynik zgodny w z tzw. szybkim szacunkiem i wyraźnie niższy niż w czerwcu, gdy inflacja wynosiła 4,1 proc. Za to w ujęciu miesięczny ceny wzrosły o 0,3 proc.
Zgodnie z przewidywaniami, inflacja w lipcu spadła do 3,1 proc. r./r. i jest najniższa od ponad roku. Apetyty były jednak nieco większe: średnia prognoz dla „Parkietu” wynosiła 2,9 proc. Czy inflacja w Polsce jest już opanowana?
GUS wylicza, że najmocniej w lipcu br. drożały usługi – aż o 6,2 proc. w porównaniu z lipcem zeszłego roku. W tej kategorii można wyliczyć restauracje i hotele, gdzie wskaźnik wzrosty cen wyniósł 5,8 proc. rok do roku, edukację – 8,6 proc. czy zdrowie – 4,7 proc.
Roczna inflacja w kategorii towary wyniosła 1,9 proc. Ale żywność zdrożała aż o 4,7 proc., mieszkań – o 3,4 proc., alkohol i wyroby tytoniowe – o 6,5 proc. I to wzrost cen w tych produktów miał największy wpływ na poziom inflacji ogółem.
W ujęciu miesięcznym, największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie: mieszkania (o 0,6 proc.), rekreacji i kultury (o 2,3 proc) oraz transportu (o 1,5 proc.). Szczegółowe dane pokazują też, że np. usługi turystyczne za granicą podrożały aż o 11 proc. miesiąc do miesiąca, a opłaty RTV - o 3,8 proc. Za to żywność i obuwie staniały w lipcu w porównaniu z czerwcem.
- Inflacja w obszarze usług pozostaje uporczywie wysoka, co koresponduje z powolnym hamowaniem tempa wzrostu płac na przestrzeni tego roku – skomentował te dane Adam Antoniak, ekonomista ING Banku Śląskiego.
Antoniak wylicza, że do spadku rocznego wskaźnika inflacji w lipcu względem czerwca (do 3,1 proc. z 4,1 proc.) przyczyniło się głównie wyhamowanie inflacji cen energii (do 2,4 proc. z 12,8 proc.). Wynikało to z efektu bazowego związanego z częściowego odmrożenia cen energii od lipca 2024. Za to w przeciwnym kierunku oddziaływały ceny paliw, gdzie spadek wyhamował w lipcu do 6,8 proc. rok do roku z 10,0 proc. w czerwcu.
- Szacujemy, że inflacja bazowa z wyłączeniem cen żywności i energii była w lipcu na zbliżonym poziomie jak w czerwcu, kiedy wyniosła 3,4 proc. rok do roku – podaje Antoniak.
Ekonomiście zwracają uwagę, że choć inflacja w lipcu nie spadła poniżej 3 proc., to i tak nastąpił jej powrót do przedziału celu inflacyjnego określonego przez Radę Polityki Pieniężnej, który wynosi 2,5 proc. plus/minus 1 pkt. proc. - Perspektywy inflacji na najbliższe tygodnie pozostają korzystne i przy założeniu dalszej stabilizacji cen energii, inflacja powinna kształtować się blisko celu inflacyjnego. Dlatego też spodziewamy się, że na najbliższym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej (RPP) obniży stopy procentowe o 25 pkt. bazowych. Podobnych decyzji spodziewamy się także w październiku i listopadzie – ocenia Adam Antoniak.
