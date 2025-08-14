Wskaźnik ten, obliczany poprzez dodanie stopy bezrobocia do stopy inflacji, służy jako miernik nastrojów gospodarczych i zazwyczaj jest wyższy w okresach wzrostu bezrobocia lub inflacji.

Indeks nędzy został wprowadzony przez ekonomistę Arthura Okuna, doradcę prezydenta Lyndona Johnsona w latach 60. XX wieku. Jest to po prostu stopa bezrobocia dodana do stopy inflacji. Zakłada się, że zarówno wyższa stopa bezrobocia, jak i wzrost inflacji generują koszty ekonomiczne i społeczne dla kraju. Połączenie rosnącej inflacji i większej liczby osób bezrobotnych oznacza pogorszenie wyników gospodarczych i wzrost indeksu nędzy.

W USA w 2023 roku 36,8 mln ludzi żyło w ubóstwie

Natomiast wskaźnik ubóstwa to odsetek osób, których dochód gospodarstwa domowego spada poniżej progu ubóstwa ustalonego przez rząd. Mierzy on odsetek osób w gospodarstwach domowych, których dochody nie wystarczają na pokrycie podstawowych potrzeb, takich jak wyżywienie, mieszkanie i opieka zdrowotna. W USA w 2023 roku 36,8 mln ludzi żyło w ubóstwie - wynika z (najnowszych) danych US Census Bureau. Z kolei według danych American Community Survey, opublikowanych przez U.S. Census Bureau, w 2023 roku doświadcza go około 12,5% ogółu populacji USA. Oznacza to niewielki, ale statystycznie istotny spadek w porównaniu z szacowanym wskaźnikiem 12,6% w 2022 roku. Oznacza to, że w porównaniu z rokiem poprzednim o około 180 000 osób mniej żyło w ubóstwie.

Wskaźniki ubóstwa na poziomie stanowym wahały się w szerokim zakresie, od 7,2% w New Hampshire do około 14% i więcej w każdym z 10 stanów o najwyższym wskaźniku ubóstwa. Według Biura Spisowego, między 2022 a 2023 rokiem wskaźnik ubóstwa spadł w siedmiu stanach, wzrósł w trzech i nie zmienił się znacząco w 40 stanach.