Z perspektywy końca sesji widać, iż o obrazie rozdania przesądziła postawa spółek bankowych, które od pierwszych minut sesji zbudowały mocny impuls spadkowy. Presja podaży w sektorze była na tyle duża, iż w skrajnym punkcie sesji indeks WIG-Banki spadał o około 3 procent, co przekładało się na stratę WIG20 większą niż 2 procent. Finalnie WIG-Banki oddał 2,11 procent, przy aktywności zbliżonej do 675 milionów złotych. W istocie, w WIG20 najbardziej granymi spółkami były banki Pekao i PKO BP, które zebrały blisko 545 milionów złotych. Niemniej, ważną częścią sesji była też solidarna ze światem reakcja na odczyty amerykańskiej inflacji PPI, która okazała się znacząco wyższa od oczekiwań – liczona szeroko i rok do roku wzrosła w lipcu do 3,3 procent przy prognozie 2,5 procent, a w wersji bazowej wzrosła do 3,7 procent rok do roku przy prognozie 2,9 procent – co zaowocowało zredukowaniem nadziei na obniżki ceny kredytu przez Fed oraz przełożyło się na szkodliwe dla GPW umocnienie dolara oraz osłabienie złotego. Bez wątpienia, przeciwko bykom grało też jutrzejsze święto, które wypada w momencie, gdy otoczenie będzie musiało zareagować na efekty spotkania prezydentów Rosji i USA oraz wycenić szanse na zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej. W praktyce, wokół GPW pojawiła się dziś mieszanka impulsów, która zachęcała też do realizacji zysków. Na poziomie technicznym zakończony tydzień można uznać za negujący wybicie WIG20 nad psychologiczną barierę 3000 pkt., ale też trudno zapomnieć, iż wyjście zostało zbudowane na zwyżce banków, których indeks zyskał w poprzednim tygodniu przeszło 10 procent, co samo w sobie groziło korektą. Niemniej, spadek WIG20 pod 3000 pkt. oznacza, iż WIG20 wrócił do gry w strefie 3000-2900 pkt. i rynek musi szukać nowych zmiennych pozwalających policzyć się popytowi z podażą poza granicami oswojonej konsolidacji.
Adam Stańczak
Analityk DM BOŚ
Wydział Analiz Rynkowych
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
Rozmowy USA-Rosja zaplanowane na piątkowy wieczór stają się kluczowym wydarzeniem dla światowych rynków, zwłaszcza wobec nieoczywistych szans na ogłoszenie zawieszenia broni w Ukrainie.
Ostatnia sesja przed długim weekendem na GPW przyniosła wyraźną przecenę. WIG20 stracił 1,58 proc. Nowy tydzień może jednak oznaczać też nową, rynkową rzeczywistość.
Czwartek na GPW stał pod znakiem przeceny. Ta dotknęła m.in. banki. Namieszali także Amerykanie z wyraźnie wyższym odczytem inflacji PPI.
Ostatni tydzień na rynku upłynął pod znakiem oczekiwania i rosnącej niepewności inwestorów. Istotne dane Makroekonomiczne z USA i Europy, nie były w stanie nadać dalszego kierunku na indeksach.
Minister Andrzej Domański przypomniał o pracach nad podatkiem, który może być nałożony na banki. To wystarczyło by sprowokować korektę spadkową na GPW.
Notowania środowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie skończyły się spadkiem WIG20 o 0,57 procent, gdy indeks szerokiego rynku WIG wzrósł o 0,09 procent.