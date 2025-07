Wskaźnik ECI jest postrzegany przez decydentów jako jeden z lepszych wskaźników luzu na rynku pracy i predyktor inflacji bazowej, ponieważ uwzględnia zmiany w strukturze i jakości miejsc pracy.

Dane rządowe opublikowane we wtorek pokazały, że w czerwcu na jednego bezrobotnego przypadało 1,06 wolnych miejsc pracy w porównaniu z 1,33 w styczniu. Dynamika rynku pracy spowolniła wraz z aktywnością gospodarczą, ponieważ firmy ostrożnie podchodzą do zatrudniania z powodu niepewności co do ostatecznego ustabilizowania się poziomu taryf.