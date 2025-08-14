Co spotkanie Trump-Putin oznacza dla złotego?

Na ten moment oczekiwania miały największy wpływ na rynek ropy. Brak nowych sankcji czy ceł wtórnych związanych z Rosją wpłyną na wyraźne spadki cen ropy, ale oczywiście sam wynik spotkania będzie miał ogromny wpływ na notowania złota, indeksy giełdowe, złoto czy również polskiego złotego, który również oczekuje na kolejne decyzje ze strony Rady Polityki Pieniężnej. Co dalej z polskim złotym?

Już teraz możemy zaobserwować, jak wyczekiwanie spotkanie wpływa na ceny ropy naftowej na światowych rynkach. Brak zapowiedzi zaostrzenia sankcji lub wprowadzenia nowych ceł na rosyjskie produkty ropopochodne sprzyja spadkom cen tego surowca. To całkowicie naturalna reakcja rynku, który w przypadku złagodzenia napięć geopolitycznych spodziewa się większej podaży.

Wynik spotkania będzie miał też istotny wpływ na rynki finansowe i walutowe. Złoto, które w czasach dużych niepokojów jest uznawana za bezpieczną przystań, może zareagować silnym wzrostem w przypadku braku porozumienia lub nawet eskalacji konfliktu. Natomiast wyraźna poprawa relacji i obietnice dalszych pertraktacji mogą wpłynąć pozytywnie na nastroje inwestorów, którzy mogą zacząć kierować swoją uwagę w kierunku bardziej ryzykownych aktywów jak akcje i waluty krajów wschodzących.

Polski złoty stoi dziś na styku wielu globalnych i lokalnych czynników. Globalna awersja do ryzyka oraz wzrost niepewności związanej z potencjalnym zakończeniem działań wojennych na Ukrainie będzie działała osłabiająco na złotego, szczególnie wobec dolara oraz euro. Należy również pamiętać, że przyszłe decyzje Rady Polityki Pieniężnej dotyczących stóp procentowych będą kluczowe dla kursu polskiej waluty. Jeżeli RPP podejmie decyzje, że należy utrzymać dotychczasowy poziom stóp procentowych, złoty może zyskać na wartości. Natomiast sygnały o możliwych cięciach stóp, szczególnie w połączeniu z niekorzystną sytuacją międzynarodową będą wpływały na negatywnie na kurs złotówki.

Inflacja w Polsce za lipiec wypadła ostatecznie na poziomie 3,1%, czyli zgodnie ze wstępnym odczytem. Warto zaznaczyć, że inflacja znalazła się w zakresie celu inflacyjnego, co skłoniło RPP do obniżki stóp procentowych na ostatnim posiedzeniu. Brak zwyżki w finalnym odczycie wskazuje na to, że istnieje duże prawdopodobieństwo kontynuacji obniżek w trakcie wrześniowego posiedzenia. Rynek w perspektywie 3 miesięcznej wycenia aż 2 obniżki stóp procentowych, natomiast do końca tego roku wycenia się nawet zejście stóp procentowych do poziomu 4%.