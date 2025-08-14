Hałas jest powszechnym zanieczyszczeniem obserwowanym w wielu regionach naszego globu, mającym negatywny wpływ na funkcjonowanie ludzi, zwierząt i całego środowiska naturalnego. Jego głównym źródłem jest transport (drogowy, lotniczy, kolejowy), przemysł (maszyny i urządzenia w fabrykach i zakładach), budownictwo (prace budowlane, rozbiórkowe, remonty), sektor komunalny (lokale rozrywkowe, gastronomiczne, wydarzenia kulturalne i sportowe, prace porządkowe).

Reklama

Foto: Parkiet

Z danych EEA (European Environment Agency – Europejskiej Agencji Środowiska) wynika, że poziom hałasu wzrasta, zwłaszcza na obszarach miejskich, co wynika głównie z rosnącego tam natężenia ruchu na drogach i z intensyfikacji działalności przemysłowej i rekreacyjnej. W efekcie już około 20 proc. ludności UE doświadcza takiej emisji, która uznawana jest za szkodliwą dla ludzkiego zdrowia i życia, gdyż może wywoływać duży stres, zaburzenia snu oraz powodować różne choroby, np. układu krążenia. W naszym kraju odsetek ludzi narażonych na nadmierny hałas jest mniejszy niż średnia europejska, gdyż dotyczy 14 proc. populacji. Nie zmienia to faktu, że musi być ograniczany, do czego dążą m.in. unijne instytucje. Ich celem do 2030 r. jest zmniejszenie o 30 proc. odsetka osób chronicznie nękanych przez zanieczyszczenie hałasem powodowanym przez transport.

Czytaj więcej Firmy Bioróżnorodność wymaga coraz większej uwagi Działalność człowieka ma ogromny wpływ na funkcjonowanie królestw roślin i zwierząt. Spółki zdają sobie z tego sprawę. Uwagę muszą jednak zwracać nie tylko na obecną działalność, ale również na historyczne „dokonania”.

Redukcję emisji hałasu utrudniają wysokie koszty inwestycji

Istotny udział w ograniczaniu emisji hałasu powinny mieć spółki notowane na GPW. W pierwszej kolejności dotyczy to szeroko rozumianej branży transportowej, gdyż to ona w największym stopniu odpowiada za ten rodzaj zanieczyszczeń. PKP Cargo zapewnia o aktywnym monitorowaniu i redukcji hałasu, mimo że znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i prowadzi działalność głównie w miejscach oddalonych od centrów miast, co ogranicza zasięg oddziaływania grupy na otoczenie. „W latach 2018-2023 w ramach programu modernizacji akustycznej eksploatowanych wagonów towarowych poprzez wymianę żeliwnych wstawek hamulcowych na wstawki kompozytowe typu LL przezbrojono łącznie 11 465 wagonów. Nowe wagony towarowe dostarczane są już z fabrycznie zamontowanymi wstawkami kompozytowymi, co dodatkowo przyczynia się do spadku poziomu hałasu” – informuje PKP Cargo.