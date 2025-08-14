Hałas jest powszechnym zanieczyszczeniem obserwowanym w wielu regionach naszego globu, mającym negatywny wpływ na funkcjonowanie ludzi, zwierząt i całego środowiska naturalnego. Jego głównym źródłem jest transport (drogowy, lotniczy, kolejowy), przemysł (maszyny i urządzenia w fabrykach i zakładach), budownictwo (prace budowlane, rozbiórkowe, remonty), sektor komunalny (lokale rozrywkowe, gastronomiczne, wydarzenia kulturalne i sportowe, prace porządkowe).
Z danych EEA (European Environment Agency – Europejskiej Agencji Środowiska) wynika, że poziom hałasu wzrasta, zwłaszcza na obszarach miejskich, co wynika głównie z rosnącego tam natężenia ruchu na drogach i z intensyfikacji działalności przemysłowej i rekreacyjnej. W efekcie już około 20 proc. ludności UE doświadcza takiej emisji, która uznawana jest za szkodliwą dla ludzkiego zdrowia i życia, gdyż może wywoływać duży stres, zaburzenia snu oraz powodować różne choroby, np. układu krążenia. W naszym kraju odsetek ludzi narażonych na nadmierny hałas jest mniejszy niż średnia europejska, gdyż dotyczy 14 proc. populacji. Nie zmienia to faktu, że musi być ograniczany, do czego dążą m.in. unijne instytucje. Ich celem do 2030 r. jest zmniejszenie o 30 proc. odsetka osób chronicznie nękanych przez zanieczyszczenie hałasem powodowanym przez transport.
Istotny udział w ograniczaniu emisji hałasu powinny mieć spółki notowane na GPW. W pierwszej kolejności dotyczy to szeroko rozumianej branży transportowej, gdyż to ona w największym stopniu odpowiada za ten rodzaj zanieczyszczeń. PKP Cargo zapewnia o aktywnym monitorowaniu i redukcji hałasu, mimo że znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i prowadzi działalność głównie w miejscach oddalonych od centrów miast, co ogranicza zasięg oddziaływania grupy na otoczenie. „W latach 2018-2023 w ramach programu modernizacji akustycznej eksploatowanych wagonów towarowych poprzez wymianę żeliwnych wstawek hamulcowych na wstawki kompozytowe typu LL przezbrojono łącznie 11 465 wagonów. Nowe wagony towarowe dostarczane są już z fabrycznie zamontowanymi wstawkami kompozytowymi, co dodatkowo przyczynia się do spadku poziomu hałasu” – informuje PKP Cargo.
Grupa dąży do dalszego zmniejszania emisji w kolejnych latach. Jednocześnie podaje, że obecne przepisy pozwalają na eksploatację w Polsce wagonów z tradycyjnymi wstawkami hamulcowymi do końca 2036 r. na tzw. cichych liniach, co daje wystarczający czas na dalsze modernizacje wagonów. Z drugiej strony zauważa, że wysokie koszty inwestycji i dostępność technologii optymalnych dla specyfiki działalności transportu kolejowego są głównymi barierami utrudniającymi redukcję emisji hałasu.
W szeroko rozumianej branży transportowo-spedycyjno-logistycznej działa grupa OT Logistics. Najwięcej hałasu pochodzi z jej firm portowych i kolejowych. – Do głównych emitorów należą: suwnice portowe wykorzystywane przy przeładunku, ciężkie wózki widłowe używane do załadunku i rozładunku kontenerów, jednostki pływające (statki) w trakcie postoju i operacji portowych, czy lokomotywy. Ograniczanie hałasu osiągamy poprzez utrzymywanie urządzeń w optymalnym stanie technicznym. Regularna konserwacja i serwis maszyn znacząco wpływają na redukcję poziomu emitowanego dźwięku – podaje Kamil Jedynak, prezes OT Logistics. Dodaje, że inwestycje realizowane przez grupę uwzględniają nie tylko parametry techniczne i ekonomiczne urządzeń, lecz także aspekty środowiskowe. Charakter działalności portowej sprawia jednak, że całkowite ograniczenie hałasu jest niemożliwe.
Jedyną giełdową spółką uzyskującą zdecydowaną większość przychodów i zysków z przewozów drogowych jest Trans Polonia. Spółka jednak nie odpowiedziała, czy i jak chce ograniczyć emisję hałasu. Zależne firmy transportowe posiadają w swoich grupach kapitałowych m.in. Orlen, KGHM, JSW i Azoty. Pierwsza z nich przyznaje, że znaczną uciążliwość akustyczną może powodować ruch kolejowy prowadzony w sąsiedztwie jej zakładów przemysłowych. Hałas najczęściej związany jest jednak z działalnością produkcyjno-wydobywczą. „Największa uciążliwość akustyczna działalności prowadzonych przez grupę Orlen powstaje przy wyjątkowych, awaryjnych sytuacjach, nie w zakresie standardowego funkcjonowania instalacji/zakładu. Planowane działania, które wywołują takie uciążliwości, zgodnie z dobrą praktyką, są komunikowane na zewnątrz” – zapewnia koncern.
