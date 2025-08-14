W I połowie tego roku Toya wypracowała 463,2 mln zł skonsolidowanych przychodów i 49,5 mln zł zysku netto. W porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku oba wyniki wzrosły, odpowiednio o 16,4 proc. oraz o 35 proc.
Spółka informuje, że istotna poprawa sprzedaży nastąpiła głównie w biznesach: sieci handlowych (zwyżka o 54,3 proc.), hurtowym (+19 proc.) i eksportowym (+13,8 proc.). Z kolei w obszarze sprzedaży detalicznej zanotowano spadek (o 22,3 proc.), co spowodowane było przede wszystkim zmianą strategii cenowej w porównaniu ze stosowaną w 2024 r.
W I połowie roku 53 proc. skonsolidowanych przychodów Toya uzyskała w Polsce. Z tego też powodu kluczowe znaczenie dla jej wyników finansowych ma sytuacja makroekonomiczna panująca w naszym kraju. O poziomie sprzedaży narzędzi ręcznych i elektronarzędzi decydują m.in. takie czynniki jak stopy procentowe, inflacja, wzrost gospodarczy, sytuacja na rynku pracy i problemy w łańcuchu dostaw.
Toya, oprócz Polski, zalicza Rumunię i Chiny do rynków o znaczeniu strategicznym. W tym roku uzyskała tam odpowiednio 10 proc. i 3 proc. przychodów. Z rynków eksportowych kluczowe znaczenie mają z kolei: Ukraina (6,6 proc. sprzedaży), Węgry (3,6 proc.) i Litwa (1,7 proc.).
Chodzi zarówno o sprzedaż realizowaną w UE, jak i na rynkach pozaeuropejskich. Pozytywny trend powinien też być kontynuowany w biznesie detalicznym. Czy faktycznie tak będzie, w dużej mierze zależy od czynników makroekonomicznych.
Dla Toyi istotne znaczenie ma sytuacja gospodarcza panująca w krajach azjatyckich, ze względu na to, że grupa nabywa towary głównie od tamtejszych producentów. Tymczasem koniunktura w Azji pozostaje pod wpływem niepewności na rynku chińskim w tym spowolnienia w sektorze nieruchomości, osłabienia dynamiki importu i eksportu oraz zakłóceń w łańcuchach dostaw.
„Ceny nabywanych towarów, warunki handlowe, terminy realizacji zamówień oraz koszty logistyczne pomiędzy Azją a Europą mogą ulegać dalszym fluktuacjom, szczególnie w kontekście wysokich cen energii oraz możliwych zakłóceń transportowych. Wpływ tych czynników trudno jednak oszacować, gdyż przyszła ekonomiczna i regulacyjna sytuacja może różnić się od oczekiwań zarządu jednostki dominującej” - informuje Toya w właśnie opublikowanym raporcie okresowym. Dodaje, że kierownictwo grupy uważnie przygląda się rozwojowi wydarzeń i stara się minimalizować wpływ tych zagrożeń na osiągane wyniki finansowe.
