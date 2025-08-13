Arctic Paper rozczarował wynikami. Kurs szuka dna

W odpowiedzi na rozczarowujący raport wynikowy inwestorzy rzucili się do wyprzedaży akcji spółki, które w pierwszej fazie środowej sesji zniżkowały nawet o blisko 7 proc. osiągając najniższą cenę od ponad trzech lat.
W II kwartale 2025 r. Grupa Arctic Paper zanotowała 75 mln zł straty netto w porównaniu do 24,2 ml zł zysku osiągniętego w analogicznym okresie poprzedniego roku. EBITDA zmniejszyła się do 0,01 mln zł z 70,4 mln przed rokiem. Przychody ze sprzedaży wyniosły 833,5 mln zł i były tylko minimalnie niższe niż rok wcześniej.
Według wyjaśnień zarządu Arctic Paper negatywny wpływ na wyniki II kwartału br. miały globalna niepewność, zmienność kursów walut i wysokie koszty surowców. - Zdajemy sobie sprawę z konieczności wprowadzenia zmian i przyspieszamy realizację kluczowych inicjatyw mających na celu poprawę wyników i zapewnienie szybkiego powrotu do rentowności, zwłaszcza w segmencie celulozy. Aby złagodzić wpływ obecnych przeciwności rynkowych i zabezpieczyć stabilność finansową grupy, pracujemy nad optymalizacją kosztów, zwiększeniem wydajności operacyjnej i ograniczeniem nowych nakładów inwestycyjnych - wyjaśnia Michał Jarczyński, prezes Arctic Paper.
Jednocześnie dodaje, że spółka opracowała i wdraża program redukcji kosztów i poprawy efektywności w segmentach celulozy, papieru i energii. - Dostosowujemy nasze zasoby do zmniejszonego popytu. Działania te przyniosą roczne oszczędności w wysokości 45-50 mln zł, począwszy od 2026 r. Optymalizacja kapitału obrotowego poprawi przepływy pieniężne o 35 mln zł. Przychody z nowych obszarów działalności (takich jak opakowania i pellet) mają zwiększyć EBITDA o około 20 mln zł w 2026 r. - wyjaśnia.
W segmencie papieru niepewność nadal wpływała negatywnie na nastroje konsumentów i popyt na głównych rynkach europejskich, powodując wzrost presji na ceny. - Pomimo trudnej sytuacji rynkowej zwiększyliśmy sprzedaż do 119 tys. ton (z 114 tys. rok wcześniej), z rosnącym udziałem sprzedaży poza Europą, zwłaszcza do Stanów Zjednoczonych. Kontynuujemy inwestycje w nowe technologie produkcyjne – nowe arkuszarki w Kostrzynie i Munkedal oraz modernizację maszyny PM9 w Grycksbo - aby sprostać przyszłym wymaganiom i wzmocnić konkurencyjność. Chociaż spowoduje to tymczasowe zmniejszenie mocy produkcyjnych, w dłuższej perspektywie umożliwi to bardziej wydajne działanie i uprości procesy – przekonuje szef Arctica.
Segment celulozy odczuł w II kwartale negatywny wpływ niekorzystnych kursów SEK/USD, wysokich kosztów surowców i niższych cen rynkowych.- Dolar amerykański osłabił się w stosunku do korony szwedzkiej, tracąc około 5 procent w drugim kwartale, podczas gdy koszty drewna celulozowego w krajach skandynawskich utrzymały się na historycznie wysokim poziomie – wskazuje prezes.
W segmencie energii w czerwcu zakończono rozbudowę farmy fotowoltaicznej w Kostrzynie o dodatkowe 10 MW mocy, co według zarządu pozwoliło na dalsze obniżenie kosztów energii dla fabryki i zwiększenie udziału energii odnawialnej. Z kolei inwestycje realizowane w zakładzie Grycksbo mające na celu modernizację kotła i uruchomienie produkcji pelletu drzewnego przebiegają zgodnie z planem i zostaną oddane do użytkowania przed końcem roku. Zarząd zakłada, że inwestycja ta pozwoli obniżyć koszty i zapewni fabryce dodatkowe źródło przychodów.
Dziś akcje Orlenu są wyceniane niżej niż wczoraj. To efekt korekty kursu o wartość dywidendy. Notowania już zaczęły odbijać.
Producent nie może ostatnio narzekać na brak nowych zleceń, wśród których istotną część stanowią zamówienia na rzecz sił zbrojnych.
Firma Oponiarska Dębica zdecydowała o ograniczeniu produkcji opon w pozostałej części 2025 roku, co jest związane z ograniczeniem wielkości zamówień przez firmę Goodyear.
Potencjalne zawieszenie broni w Ukrainie może osłabić zainteresowanie spółkami realizującymi dostawy dla sił zbrojnych. Akcje niektórych z nich już tracą.
Zarząd koncentruje się na zwiększaniu wykorzystania zdolności przetwórczych, zwłaszcza, że do użytku będą oddawane kolejne instalacje. Ponadto chce zakończyć już ogłoszoną akwizycję i kontynuować rozmowy o nowych przejęciach.