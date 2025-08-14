Dziura w budżecie państwa wciąż rośnie. Ministerstwo Finansów podało dane

Z kolei dochody z podatku CIT wyniosły 40,4 mld zł i wzrosły o 6,5 proc. rok do roku. Bez reformy ten wzrost wyniósłby 17,9 proc.

MF podaje również, że dochody z podatku akcyzowego wyniosły 51,4 mld zł i były wyższe o 1,9 proc. rok do roku, zaś te z VAT – wyniosły 188,3 mld zł i były wyższe o 10,5 proc. rok do roku. Rosnące wpływy z podatku od konsumpcji mogą cieszyć, jednak warto zwrócić uwagę, że w okresie styczeń–czerwiec ich roczna dynamika była nieco wyższa – 12,3 proc.

Ile wydatków z budżetu państwa

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – lipiec 2025 r. wyniosło 470,5 mld zł, tj. 51,1 proc. rocznego planu, jednocześnie było wyższe o 7,1 proc. w ujęciu rocznym – podaje też resort finansów.

W komunikacie czytamy, że ich wyższe wykonanie wydatków rok do roku wynika przede wszystkim z przekazania w marcu I transzy, w kwocie ok. 19 mld zł, na spłatę zobowiązań z tytułu obligacji wraz z odsetkami Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. wyemitowanych w roku 2020 na sfinansowanie rządowego programu „Tarcz Finansowych”. Z kolei w lipcu przekazano 16 mld zł do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie zobowiązań wyemitowanych przez BGK w latach 2020-2023.

Ponadto, w stosunku do analogicznego okresu roku 2024 r. wyższe wykonanie odnotowano m.in. w dziale „zdrowie” (o 14,6 mld zł) w związku z przekazaniem dotacji dla Narodowego Funduszu Zdrowia oraz środków na staże i specjalizacje medyczne itp., czy pozycji: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (o ok. 6,2 mld zł), co związane było m.in. z realizacją programu „Aktywny rodzic”, tegoroczną waloryzacją świadczeń emerytalno-rentowych, czy rozpoczętym od lipca programem „renty wdowiej”.