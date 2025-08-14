Dziura w budżecie państwa wciąż rośnie. Ministerstwo Finansów podało dane

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański
W okresie styczeń – lipiec 2025 r. dochody budżetu państwa wyniosły 313,8 mld zł i były niższe o ok. 42,7 mld zł, czyli aż o 12 proc. niższe w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego – informuje Ministerstwo Finansów w komunikacie z szacunkowego wykonania budżetu państwa. Ten ogromny ubytek we wpływach resort wyjaśnia realizowaną reformą finansów samorządów.
Czytaj więcej
Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o OKI, ale nie mieliście gdzie zapytać. Na pytania „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” o nowy produkt oszczędnościowo-inwestycyjny odpowiada Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki.
Jednocześnie resort podkreśla, że w warunkach porównywalnych, tj. bez tej reformy, łączne dochody budżetu w okresie styczeń–lipiec wyniosłyby 392,5 mld zł i byłyby o 36 mld zł wyższe niż rok wcześniej. – Oznacza to, że spadek dochodów r/r jest jedynie efektem innego podziału wpływów z PIT i CIT między budżetem państwa a JST – zaznacza resort w komunikacie.
Największy wpływ te zmiany mają na wpływy budżetowe z podatku PIT. W siedmiu miesiącach były one na ujemnym poziomie minus 15,6 mld zł. W warunkach porównywalnych, byłoby to jednak 55,7 mld zł na plusie (i byłoby to o 14,2 proc. więcej niż rok wcześniej) – wylicza resort finansów.
Z kolei dochody z podatku CIT wyniosły 40,4 mld zł i wzrosły o 6,5 proc. rok do roku. Bez reformy ten wzrost wyniósłby 17,9 proc.
MF podaje również, że dochody z podatku akcyzowego wyniosły 51,4 mld zł i były wyższe o 1,9 proc. rok do roku, zaś te z VAT – wyniosły 188,3 mld zł i były wyższe o 10,5 proc. rok do roku. Rosnące wpływy z podatku od konsumpcji mogą cieszyć, jednak warto zwrócić uwagę, że w okresie styczeń–czerwiec ich roczna dynamika była nieco wyższa – 12,3 proc.
Czytaj więcej
Do końca sierpnia poznamy szczegóły konstrukcji nowego podatku dla sektora bankowego – zapowiada minister finansów Andrzej Domański. W reakcji na te słowa giełdowe wyceny kredytodawców poleciały w dół.
Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – lipiec 2025 r. wyniosło 470,5 mld zł, tj. 51,1 proc. rocznego planu, jednocześnie było wyższe o 7,1 proc. w ujęciu rocznym – podaje też resort finansów.
W komunikacie czytamy, że ich wyższe wykonanie wydatków rok do roku wynika przede wszystkim z przekazania w marcu I transzy, w kwocie ok. 19 mld zł, na spłatę zobowiązań z tytułu obligacji wraz z odsetkami Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. wyemitowanych w roku 2020 na sfinansowanie rządowego programu „Tarcz Finansowych”. Z kolei w lipcu przekazano 16 mld zł do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie zobowiązań wyemitowanych przez BGK w latach 2020-2023.
Ponadto, w stosunku do analogicznego okresu roku 2024 r. wyższe wykonanie odnotowano m.in. w dziale „zdrowie” (o 14,6 mld zł) w związku z przekazaniem dotacji dla Narodowego Funduszu Zdrowia oraz środków na staże i specjalizacje medyczne itp., czy pozycji: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (o ok. 6,2 mld zł), co związane było m.in. z realizacją programu „Aktywny rodzic”, tegoroczną waloryzacją świadczeń emerytalno-rentowych, czy rozpoczętym od lipca programem „renty wdowiej”.
Na obsługę długu Skarbu Państwa budżet musiał przeznaczyć o 3,2 mld zł więcej, co było wypadkową wzrostu obsługiwanego zadłużenia, spadku stóp na rynku krajowym i bieżącego rozkładu jego obsługi. Na obronę narodową zaś – o 2,5 mld zł, m.in. w związku z zakupem sprzętu i uzbrojenia wojskowego.