Czwartkowy poranek na rynku walutowym przynosi odwrócenie ruchów, które widzieliśmy w środę. Dolar znów próbuje się umacniać, a to z kolei przeszkadza złotemu. O poranku nasza waluta traciła wobec dolara około 0,4 proc. i za „zielonego” trzeba było płacić prawie 3,65 zł. Euro drożało o 0,2 proc. do poziomu 4,26 zł. Podobny ruch notował frank szwajcarski, który był wyceniany na 4,52 zł. Z jednej strony dzisiejsza próba umocnienia dolara to zwykła korekta wczorajszego ruchu, ale trzeba pamiętać też o tym, co nas czeka.
W Stanach Zjednoczonych zostanie dzisiaj opublikowana inflacja PPI. Rynki myślami są jednak już powoli przy piątku. - W piątek uwaga będzie koncentrować się na spotkaniu pomiędzy prezydentem USA, Donaldem Trumpem, a prezydentem Rosji, Władimirem Putinem, do którego dojdzie na Alasce. W przestrzeni medialnej pojawia się wiele sprzecznych informacji – od sugestii zgody USA na oddanie przez Ukrainę Donbasu w zamian za pokój, po sygnały o warunkowej gotowości USA do udzielenia Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa – wskazują ekonomiści PKO BP.
Trzeba jednak pamiętać, że jutro z racji święta w Polsce mamy dzień wolny. To oznacza niższą płynność na parach walutowych związanych ze złotem czyli potencjalne większe wahania na medialne doniesienia.
Cały świat szykuje się do spotkania pomiędzy Donaldem Trumpem oraz Władimirem Putinem. Choć oczekiwania przed spotkaniem nie są wysokie, to należy pamiętać, że jest to pierwsze spotkanie od początku wojny na tak wysokim szczeblu.
Dolar na światowym rynku znów jest pod presją, a to sprzyja złotemu. Czynniki lokalne, takie jak dane o PKB, na razie nie mają większego znaczenia.
Najważniejsza publikacja makroekonomiczna tego tygodnia okazała się nierozstrzygająca. Po danych o inflacji z USA mamy jednak słabszego dolara i rekordy na Wall Street. Media żyją piątkowym spotkaniem Trump-Putin, ale na razie nie widać na rynku większego poruszenia z tego powodu.
Wtorek może okazać się najważniejszym dniem tego tygodnia, jeśli chodzi o rynek walutowy. Dzieje się tak, ponieważ właśnie dzisiaj poznamy kluczowe dane CPI z USA, które mogą ostatecznie zadecydować o tym, czy Rezerwa Federalna obetnie stopy procentowe już we wrześniu. Co więcej, rynek reaguje na decyzję RBA w sprawie stóp procentowych oraz wyraźny skok inflacji w Rumunii.
Alternatywa dla inwestorów unikających ryzyka zamiana obligacji indeksowanych inflacją na trzyletnie papiery o stałym oprocentowaniu.
Kurs EUR/USD pozostaje stabilny wokół poziomu 1,1640 wyczekując nowych argumentów mogących wybić go z marazmu.