Quercus TFI poprawił w II kwartale zysk o 35 proc. rok do roku. "Lepszy od oczekiwań wynik netto w II kwartale był efektem znacznie wyższych niż zakładane przychodów (głównie za sprawą lepszych naliczonych przychodów z tytułu opłaty zmiennej), co zostało częściowo skompensowane przez wyższe niż oczekiwane koszty ogółem. Przychody finansowe netto były zbliżone do naszych oczekiwań" - podaje BM Pekao. Przychody spółki sięgnęły 51 mln zł, co oznacza 38-proc. wzrost rok ro roku oraz pobicie prognoz BM Pekao o 24 proc.

Reklama

Po I połowie roku rezerwa z tytułu opłaty zmiennej wyniosła 10,6 mln zł wobec 11,8 mln zł w I połowie 2024 r. Przypomnijmy, że przychody z opłaty zmiennej za 2024 r. wyniosły 31 mln zł.

"II kwartał był kolejnym bardzo solidnym kwartałem dla Quercusa TFI i ponownie – zaskoczył pozytywnie" - komentują analitycy BM Pekao.

Aktywa Quercusa TFI w I połowie roku wzrosły o 36 proc. rok do roku, dzięki dobrym wynikom inwestycyjnym zarządzanych funduszy oraz napływom. "Koszty ogółem były również znacznie wyższe od oczekiwań, ale – poza wyższymi niż zakładane kosztami osobowymi – były dodatkowo zawyżone przez wyraźnie wyższe niż zwykle pozostałe koszty operacyjne (dot. rozliczeń), które w dużym stopniu uważamy za niepowtarzalne. Podsumowując, wyniki Quercusa TFI za II kwartał odbieramy pozytywnie. Biorąc pod uwagę zysk netto w I półroczu na poziomie 21,9 mln zł, wciąż rosnące aktywa pod zarządzaniem oraz 10,6 mln zł rezerwy na success fee, uważamy naszą obecną prognozę rocznego zysku netto w 2025 r. w wysokości 41 mln zł za konserwatywną" - podano w raporcie.

Na otwarciu czwartkowej sesji akcje Querucsa zwyżkują o 0,84 proc., do 12,05 zł, czyli do najwyższego poziomu w historii.