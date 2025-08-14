Shell przegrał spór z Amerykanami o LNG. Orlen czeka w kolejce

Zdaniem klientów amerykańskiej firmy, Venture Global nie dostarczyła ładunków LNG w ramach długoterminowych umów na dostawy, a zamiast tego sprzedała je po wyższych cenach na rynku spot, gdy ceny gazu gwałtownie wzrosły po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę.
Shell twierdzi, że dostawca gazu złamał umowy dostaw, aby zarobić na wyższych cenach. Venture Global odpiera też zarzuty, twierdząc, że opóźnienie w rozpoczęciu pełnej działalności komercyjnej było spowodowane usterką systemu elektrycznego w terminalu LNG Calcasieu Pass. Arbitraż stanął po stronie amerykańskiego koncernu. Shell wyraził rozczarowanie wynikiem, ale uszanował decyzję Międzynarodowej Izby Handlowej. Decyzja trybunału arbitrażowego, ogłoszona 12 sierpnia 2025 r., zwolniła Venture Global z potencjalnej odpowiedzialności w tej sprawie.
Jest to pierwsze rozstrzygnięcie w serii spraw arbitrażowych, które Venture Global prowadzi z innymi dużymi firmami energetycznymi. Wśród firm, które złożyły roszczenia przeciwko Venture Global, znalazły się BP, portugalska Galp Energia SGPS, hiszpański Repsol SA, Edison International, chiński Sinopec oraz polski Orlen. Łączna wartość początkowych roszczeń przeciwko Venture Global wynosiła ok. 6 mld dol. Prezes Venture Global, Mike Sabel, wyraził przekonanie, że po wygranej z Shell również zakończą się pomyślnie pozostałe postępowania arbitrażowe, w tym te z udziałem Orlenu i innych dużych firm energetycznych.
Orlen złożył wniosek do Federalnej Komisji Regulacji Energetyki (FERC) przeciwko Venture Global LNG, amerykańskiemu dostawcy LNG, w marcu 2024 r. Orlen podał we wniosku, że Venture Global sprzedawał LNG po cenach w 2023 r. "ponad dwukrotnie wyższych niż jakikolwiek inny amerykański eksporter LNG".
Jak informuje nas Orlen, postępowania arbitrażowe odbywają się zgodnie z zatwierdzonym przez trybunał arbitrażowy harmonogramem. – Rozprawa arbitrażowa w sprawie Venture Global zgodnie z wyznaczonym terminem ma się odbyć na początku przyszłego roku. Ze względu na dobro postępowania, Orlen nie komentuje prowadzonych działań prawnych oraz statusu postępowań innych uczestników rynku – wyjaśnia nam spółka.
Jednocześnie Venture Global podał także wyniki za drugi kwartał 2025 r. Przychody firmy wzrosły o 180 proc. do 3,1 miliarda dolarów, a eksport LNG osiągnął rekordowy poziom 89 ładunków, co oznacza wzrost o 157 proc. w porównaniu do drugiego kwartału 2024 r. Po ogłoszeniu wyników, akcje Venture Global wzrosły o 6,7 proc. Firma spodziewa się zostać największym eksporterem LNG w USA do przyszłego roku.
