Jak wynika z dokumentów koncesyjnych dostępnych na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ), spółka Tarczyński Gaz Sp. z o.o. z siedzibą w Ujeźdźcu Wielkim (z Grupy Tarczyński) pozyskała koncesję nr 6/2025/Ł na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż w obszarze Grabówka.

Spółka nie ma jednak planów rozwoju nowego, dużego biznesu. Złoża gazu mają stanowić bazę surowcową na potrzeby pobliskich zakładów spółki.

Obowiązki wynikające z koncesji

Jak wyjaśnia MKiŚ, koncesja została udzielona 26 czerwca 2025 r. na okres 30 lat, licząc od dnia wydania decyzji koncesyjnej. Obecnie koncesja jest w pięcioletniej fazie poszukiwania i rozpoznawania. – Zgodnie z harmonogramem prac geologicznych fazy poszukiwania i rozpoznawania, spółka została zobowiązana do wykonania pomiarów geofizycznych stanu technicznego otworów wiertniczych: Grabówka-6, Grabówka-8, Grabówka-12, a także przeprowadzenia testów produkcyjnych oraz próbnej eksploatacji lub opcjonalnego wykonania rekonstrukcji wymienionych wyżej otworów wiertniczych – wskazuje MKiŚ w odpowiedzi na nasze pytanie.

Co planuje Tarczyński?

Co wiemy o samej spółce? Przedmiotem działalności Tarczyński Gaz jest pozyskanie gazu na potrzeby spółki – gazu ziemnego z lokalnych źródeł. Spółka Tarczyński Gaz Sp. z o.o. powstała na bazie zakupu w procesie upadłościowym przez spółkę Tarczyński Gaz Sp. z o.o. 20 grudnia 2023 r. części przedsiębiorstwa Trias Sp. z o.o., stanowiącej Kopalnię Gazu Ziemnego „Grabówka”. Celem działalności spółki jest pozyskanie na potrzeby Grupy gazu ziemnego ze złóż zlokalizowanych w sąsiedztwie siedziby Tarczyński S.A. Spółka podlega konsolidacji przez Tarczyński S.A., który posiada 58,82 proc. udziałów w kapitale zakładowym. Spółka ta ma w kolejnych tygodniach przedstawić swoje plany na rozwój tego sektora działalności.