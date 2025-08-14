Powell kontra świat, dalsze wzrosty pod znakiem zapytania

Jerome Powell, przewodniczący Fed
Bez zaskoczeń wypadły odczyty Inflacji z USA i Polski. Również wzrost gospodarczy w krajach EU wypadł zgodnie z oczekiwaniami rynków. Wyjątkiem jest tu inflacja producencka z USA, dużo powyżej oczekiwań. Wyceny głównych indeksów utrzymują się w zwężających się kanałach konsolidacji.
Rynki wstrzymują oddech a inwestorzy wstrzymują się z poważniejszymi transakcjami, oczekując na wyniki konferencji pokojowej Putin-Trump, która odbędzie się w ten piątek na Alasce. Rynek ma bardzo duże oczekiwania wobec konferencji, która z dużym prawdopodobieństwem może nie przynieść żadnych wymiernych efektów czy działań.
Kolejnych niepokojów inwestorom dostarcza Amerykański Sekretarz Skarbu - Scott Bessent. Konflikt pomiędzy prezesem FEDu - Jerome Powell’em, a administracją nowego prezydenta USA, nie ustępuje i dodatkowo kontrybuuje się do niestabilności. Pan Besset w tym tygodniu stwierdził, między innymi, że stopa procentowa rezerwy federalnej na dzień dzisiejszy powinna być już o 150-170 punktów procentowych niższa.
Pomimo satysfakcjonującego sezonu wyników, coraz bardziej oczywiste staje się, że bez dalszych obniżek stóp procentowych w USA, spółki nie będą w stanie zachować swoich obecnych marż. Od obniżek tych, zarówno rynek jak i obecna administracja prezydenta - uzależniają swój dalszy sukces. Obniżek, które pomimo tego, że są już wyceniane jako “pewne” - mogą jeszcze przez dłuższy czas nie nadejść.
Warto pamiętać, iż pomimo zaciskającego się rynku pracy, słabnącego konsumenta i coraz większych wskaźników niewypłacalności, inflacja pozostaje powyżej celu inflacyjnego. Presja na FED ze strony administracji prezydenta na obniżkę stóp - administracji, której sztandarowa polityka ceł kontrybuuje się do uporczywej inflacji - może okazać się krótkowzroczna.
Jeśli rynki zawiodą się na konferencji pokojowej oraz na odczytach inflacji PMI w przyszłym tygodniu, inwestorów może czekać trudny okres.
Kamil Szczepański
Młodszy Analityk Rynków Finansowych XTB
Ostatnia sesja przed długim weekendem na GPW przyniosła wyraźną przecenę. WIG20 stracił 1,58 proc. Nowy tydzień może jednak oznaczać też nową, rynkową rzeczywistość.
Czwartek na GPW stał pod znakiem przeceny. Ta dotknęła m.in. banki. Namieszali także Amerykanie z wyraźnie wyższym odczytem inflacji PPI.
Minister Andrzej Domański przypomniał o pracach nad podatkiem, który może być nałożony na banki. To wystarczyło by sprowokować korektę spadkową na GPW.
Notowania środowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie skończyły się spadkiem WIG20 o 0,57 procent, gdy indeks szerokiego rynku WIG wzrósł o 0,09 procent.
Praktycznie wszystkie polskie indeksy zakończyły środową sesję pod kreską. Inwestorzy skupili swoją uwagę m.in. na Orlenie, PKO BP, Arctic Paper czy też firmie Bioceltix.