Powiew optymizmu ze sporymi obawami

Wprawdzie w najbliższych trzech miesiącach, czyli jesienią tego roku, zdecydowana większość, bo 81 proc. firm, nie przewiduje zmian w wielkości zatrudnienia, to wśród pozostałych przedsiębiorstw przewagę mają te, które planują zwiększać liczbę pracowników. O wzroście zatrudnienia mówi 13 proc. pracodawców uczestniczących w sierpniowej edycji Miesięcznego Indeksu Koniunktury (MIK) – badania prowadzonego przez Polski Instytut Ekonomiczny, które obejmuje reprezentatywną próbę 500 przedsiębiorstw.
Tych optymistycznych deklaracji było dwukrotnie więcej niż planów ograniczania zatrudnienia, które ma 6 proc. uczestników sierpniowego badania. Oznacza to nieco lepsze perspektywy dla rynku pracy niż w sierpniu 2024 r., gdy pracodawcy częściej niż obecnie mówili o ograniczaniu liczby pracowników (9 proc.), a rzadziej planowali rekrutację nowych osób.
Można też oczekiwać, że tych rekrutacji będzie nieco więcej, bo najczęściej plany wzrostu zatrudnienia deklarują duże firmy. Aż 24 proc. z nich zamierza w okresie od września do listopada zwiększyć zatrudnienie, przy czym co dziesiąta przewiduje co najmniej 5-proc. wzrost, a z tego 6 proc. mówi o ponad 10-proc. zwiększeniu liczby pracowników. W przypadku dużych firm taka zmiana oznacza znacznie więcej nowych miejsc pracy niż w podmiotach MSP, które z kolei mogą się stać źródłem kandydatów dla nastawionych na rozwój dużych firm, co zmusi je do szukania pracowników.
Ten trend potwierdza opinia Rafała Nachyny, dyrektora operacyjnego i członka zarządu giełdowej Grupy Pracuj, właściciela czołowego portalu rekrutacyjnego Pracuj.pl. Spółka, która określa się jako wiodąca platforma technologiczna w branży HR w Europie (jej akcje przeniesiono w czerwcu do indeksu sektorowego WIG-informatyka).
Według Nachyny, pracodawcy konkurują dziś o osoby z kluczowymi kompetencjami, a chęć i faktyczna gotowość kandydatów do zmiany pracy są jednymi z najważniejszych czynników, które będą napędzać zapotrzebowanie na usługi Grupy Pracuj w najbliższej przyszłości, i to we wszystkich obszarach jej biznesu – od rekrutacji, po usługi dostarczane firmom już po zatrudnieniu kandydata.
Jak przypomina Nachyna, w I półroczu 2025 r., gdy w serwisie Pracuj.pl opublikowano 395 tys. ofert pracy, a liczba aktywnych klientów osiągnęła rekordowy poziom ponad 61 tys., odnotowano też najwyższą w historii aktywność kandydatów. Liczba kliknięć w przycisk „Aplikuj” wzrosła o 6,5 proc. w ujęciu rocznym.
– Dla 55 proc. kandydatów wynagrodzenia są głównym powodem zmiany pracy. Firmy muszą zatem aktywnie odpowiadać na oczekiwania finansowe pracowników i kandydatów, jeśli chcą skutecznie przyciągać i zatrzymywać talenty – podkreśla dyrektor operacyjny Grupy Pracuj, która zaczęła rozwijać działalność także w tzw. obszarze post-hire, świadcząc usługi wspierające procesy HR już po zatrudnieniu pracowników.
Tę aktywną odpowiedź na oczekiwania kandydatów i pracowników może jednak utrudniać wielu firmom kwestia kosztów pracy, które w sierpniu pozostały główną barierą utrudniającą działalność uczestników MIK. Wskazało je 68 proc. badanych przedsiębiorstw. Mniej niż rok wcześniej (72 proc.), ale nadal sporo. Tym bardziej, że – jak komentuje Katarzyna Zybertowicz z zespołu foresightu gospodarczego PIE – sierpień jest kolejnym miesiącem z przewagą nastrojów negatywnych nad pozytywnymi w firmach. Przekłada się to zarówno na liczbę, jak i jakość ofert pracy.
– W Polsce nie jest problemem znalezienie zatrudnienia, ale znalezienie dobrej pracy jest dzisiaj trudne – twierdzi Piotr Kuron, dyrektor w firmie LHH, która specjalizuje się w usługach outplacementu (wsparcia dla zwalnianych pracowników). Według niego, jednym z największych wyzwań rynku pracy jest dziś pogarszająca się ogólna jakość ofert pracy, które rzadziej kuszą atrakcyjną płacą.