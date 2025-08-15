Powiew optymizmu ze sporymi obawami

Wprawdzie w najbliższych trzech miesiącach, czyli jesienią tego roku, zdecydowana większość, bo 81 proc. firm, nie przewiduje zmian w wielkości zatrudnienia, to wśród pozostałych przedsiębiorstw przewagę mają te, które planują zwiększać liczbę pracowników. O wzroście zatrudnienia mówi 13 proc. pracodawców uczestniczących w sierpniowej edycji Miesięcznego Indeksu Koniunktury (MIK) – badania prowadzonego przez Polski Instytut Ekonomiczny, które obejmuje reprezentatywną próbę 500 przedsiębiorstw.

Tych optymistycznych deklaracji było dwukrotnie więcej niż planów ograniczania zatrudnienia, które ma 6 proc. uczestników sierpniowego badania. Oznacza to nieco lepsze perspektywy dla rynku pracy niż w sierpniu 2024 r., gdy pracodawcy częściej niż obecnie mówili o ograniczaniu liczby pracowników (9 proc.), a rzadziej planowali rekrutację nowych osób.

Więcej rotacji kadr?

Można też oczekiwać, że tych rekrutacji będzie nieco więcej, bo najczęściej plany wzrostu zatrudnienia deklarują duże firmy. Aż 24 proc. z nich zamierza w okresie od września do listopada zwiększyć zatrudnienie, przy czym co dziesiąta przewiduje co najmniej 5-proc. wzrost, a z tego 6 proc. mówi o ponad 10-proc. zwiększeniu liczby pracowników. W przypadku dużych firm taka zmiana oznacza znacznie więcej nowych miejsc pracy niż w podmiotach MSP, które z kolei mogą się stać źródłem kandydatów dla nastawionych na rozwój dużych firm, co zmusi je do szukania pracowników.

Ten trend potwierdza opinia Rafała Nachyny, dyrektora operacyjnego i członka zarządu giełdowej Grupy Pracuj, właściciela czołowego portalu rekrutacyjnego Pracuj.pl. Spółka, która określa się jako wiodąca platforma technologiczna w branży HR w Europie (jej akcje przeniesiono w czerwcu do indeksu sektorowego WIG-informatyka).