Europa się zbroi, a spółki korzystają

Poza Unią Wielka Brytania ogłosiła w ostatnich tygodniach zamiar zwiększenia swojego wkładu w obronę do 2,5 proc. PKB kraju od kwietnia 2027 r.

W Polsce Andrzej Duda złożył u marszałka Sejmu projekt poprawki do konstytucji ws. poziomu wydatków na obronność, która wpisuje co najmniej 4 proc. PKB jako obowiązkowy próg tych wydatków. Z kolei z raportu Deloitte wynika, że w ciągu najbliższych dziesięciu lat wydatki na obronność mogą w Polsce sięgnąć 1,9 bln zł.

Belgia informowała o planach zwiększenia wydatków na obronność o 4 mld euro do połowy roku, co zwiększyłoby wydatki z 1,3 proc. do 2 proc. PKB. Dania planuje zwiększyć wydatki na obronność do 3 proc. PKB, czyli najwyższego poziomu od pięciu dekad. Hiszpania chce zwiększyć wydatki do 2 proc. PKB do 2029 r. z 1,28 proc. obecnie. Szwecja celuje w poziom 2,4 proc. PKB w tym roku i 2,8 proc. w 2028 r. Takich przykładów jest coraz więcej.

Czytaj więcej Firmy Zapomniane spółki wracają do gry. Stąporków liderem Notowania producentów i dystrybutorów stali szybują w nadziei na nowe kontrakty dla przemysłu zbrojeniowego. Wczoraj błyszczały m.in. Bowim i Odlewnie. Dziś dołączył ZUK Stąporków.

Europejska reprezentacja

Europejscy decydenci w miarę możliwości chcą jak najwięcej zainwestować u lokalnych firm, aby pobudzić własne gospodarki. Efekt zapowiedzianych inwestycji w sektor obronny widać po kursach europejskich spółek, które od początku roku wyraźnie rosną i w ostatnim czasie biją historyczne szczyty.