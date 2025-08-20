Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Zarząd OT Logistics, na czele którego stoi Kamil Jedynak, musiał podjąć decyzję o wdrożeniu programu poprawy efektywności portów
W sezonie 2023/2024 (od lipca do czerwca) Polska wyeksportowała aż 5,3 mln ton pszenicy oraz 2,4 mln ton kukurydzy. W tym wolumenie dużą część wysyłanych za granicę zbóż stanowiły te przechodzące tranzytem przez nasz kraj z Ukrainy. Wśród największych firm zajmujących się ich przeładunkiem w portach znajdowała się grupa OT Logistics. Tylko poprzez terminal w Gdyni przeładowała ponad 2 mln ton zbóż, z czego około 1,6 mln ton stanowił eksport.
Dzięki porozumieniu zawartemu z singapurskim armatorem Sea Legend, spółka może w przyszłości istotnie zwiększyć swoją aktywność w świadczeniu usług logistycznych z Chin do Europy Północnej.
We wrześniu między Krakowem a Warszawą zacznie jeździć czeski RegioJet. Będzie podbierać pasażerów PKP Intercity.
Inwestycje współfinansowane z KPO mają przyczynić się m.in. do zwiększenia prędkości pociągów, poprawienia przepustowości tras oraz usprawnienia zarządzania ruchem.
Chodziło o zawieszenie w spółce kosztownych elementów zakładowego układu zbiorowego pracy w zamian za rezygnację z przewidzianych na ten rok zwolnień grupowych. W rezultacie do końca września pracę może stracić maksymalnie 765 osób.
Prezydencki projekt ustawy nawiązuje do tzw. projektu obywatelskiego. Bez cięć w inwestycjach okołolotniskowych oraz ograniczenia rozbudowy sieci linii kolejowych.
Szefowa MFiPR Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zaproponowała wprowadzenie CPK na GPW lub emisję obligacji CPK oraz finansowanie budowy elektrowni jądrowej przez spółki skarbu państwa w zamian za tańszy prąd. W przypadku tego drugiego projektu to tzw. model spółdzielczy, kiedyś rozważany przez polski rząd.