W sezonie 2023/2024 (od lipca do czerwca) Polska wyeksportowała aż 5,3 mln ton pszenicy oraz 2,4 mln ton kukurydzy. W tym wolumenie dużą część wysyłanych za granicę zbóż stanowiły te przechodzące tranzytem przez nasz kraj z Ukrainy. Wśród największych firm zajmujących się ich przeładunkiem w portach znajdowała się grupa OT Logistics. Tylko poprzez terminal w Gdyni przeładowała ponad 2 mln ton zbóż, z czego około 1,6 mln ton stanowił eksport.