W tym roku WIG-banki wzrósł o około 55 proc., a od października 2022 r. zyskał już ponad 300 proc. Banki zarabiały rekordowo dużo, rosły ich wyceny. WIG-banki ustanowił rekord w środę 13 sierpnia. W czwartek znacząco spadł po zapowiedzi ministra finansów, że rząd pracuje nad dodatkowym podatkiem od banków. Nie podał szczegółów. Czy nowy podatek zakończy hossę na bankach? Czy wyceny banków są już wygórowane? Jakie są perspektywy wynikowe banków? Czy banki będą w stanie amortyzować wpływ spadku stóp procentowych na marże, zwiększając wolumeny sprzedaży kredytów?

