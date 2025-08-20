W środę po południu za akcję CI Games trzeba zapłacić 2,9 zł po spadku o niemal 8 proc. Uwagę zwraca wysoki wolumen. Od rana właściciela zmieniły już akcje o wartości przekraczającej 5 mln zł.
Warto odnotować, że w tym roku notowania mają już za sobą mocną zwyżkę: stopa zwrotu z akcji od stycznia przekracza 100 proc.
W tym tygodniu ze spółki napłynęły dwie kluczowe informacje. CI Games zaprezentowało podczas trwających targów Gamescom w Kolonii trailer fabularny do gry „Lords of The Fallen II”. Gra ukaże się na urządzeniach PC, PlayStation 5 oraz konsolach Xbox obecnej generacji. Premiera jest zaplanowana na 2026 r. Dokładnej daty jeszcze nie podano.
Z kolei 18 sierpnia producent gier podał, że globalna sprzedaż gry „Lords of the Fallen” od czasu premiery 13 października 2023 r. przekroczyła 2 mln egzemplarzy, z czego 1,6 mln stanowiła sprzedaż cyfrowa, a 0,44 mln fizyczna.
W I kwartale 2025 r. CI Games miało 7,9 mln zł EBITDA wobec 11,1 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Zysk netto wzrósł do 1,1 mln zł z 37 tys. zł. Przychody spadły do 16,3 mln zł z 21,8 mln zł.
Największy udział w sprzedaży miały: „Lords of the Fallen” (38 proc.), seria „Sniper Ghost Warrior Contracts” (26 proc.) oraz „Tails of Iron 2” od United Label (24 proc.). Kluczowym wydarzeniem ostatnich miesięcy był debiut darmowej aktualizacji 2.0 do „Lords of the Fallen” – 17 kwietnia na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Spółka podaje, że w ciągu 10 dni od premiery aktualizacji gra sprzedała się w ponad 200 tys. egzemplarzy cyfrowych.
W I kwartale 2025 r. przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły 16,3 mln zł i wynikały głównie z konwersji należności na gotówkę, które zostały pomniejszone o spłatę zobowiązań krótkoterminowych.
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (ujemne) wyniosły 20,4 mln zł, z czego gros dotyczyło wydatków na produkcję gier „Projekt 3” i „Projekt H”.
Skonsolidowany raport za I półrocze 2025 r. zostanie opublikowany 19 września.
