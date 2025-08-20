W środę po południu za akcję CI Games trzeba zapłacić 2,9 zł po spadku o niemal 8 proc. Uwagę zwraca wysoki wolumen. Od rana właściciela zmieniły już akcje o wartości przekraczającej 5 mln zł.

Reklama

Warto odnotować, że w tym roku notowania mają już za sobą mocną zwyżkę: stopa zwrotu z akcji od stycznia przekracza 100 proc.

Jak radzą sobie gry CI Games?

W tym tygodniu ze spółki napłynęły dwie kluczowe informacje. CI Games zaprezentowało podczas trwających targów Gamescom w Kolonii trailer fabularny do gry „Lords of The Fallen II”. Gra ukaże się na urządzeniach PC, PlayStation 5 oraz konsolach Xbox obecnej generacji. Premiera jest zaplanowana na 2026 r. Dokładnej daty jeszcze nie podano.

Z kolei 18 sierpnia producent gier podał, że globalna sprzedaż gry „Lords of the Fallen” od czasu premiery 13 października 2023 r. przekroczyła 2 mln egzemplarzy, z czego 1,6 mln stanowiła sprzedaż cyfrowa, a 0,44 mln fizyczna.