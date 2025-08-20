Dynamiczne zwyżki z poprzednich miesięcy utrzymują jednak pozytywne nastawienie do spółek związanych z wydobyciem czy dystrybucją surowca, a to napędza wyniki funduszy. Od początku roku złoto wyceniane w dolarze zyskało 27 proc., natomiast w walucie krajowej 12 proc. Najlepszy jak dotąd w tym roku okres przypadł w pierwszych czterech miesiącach – kolejne cztery jak na razie przynoszą jedynie utrzymanie wysokich poziomów ceny kruszcu. To jednak nie przeszkadza dalszym zwyżkom funduszy z grupy metali szlachetnych. Przy średniej stopie zwrotu zbliżającej się do 40 proc., najlepszy z nich – inPZU Akcje Rynku Złota – notuje aż 75-proc. zwyżkę. O 10 pkt proc. niższy wynik ma fundusz złota z oferty Esaliens TFI, a o trzecie miejsce walczą fundusze TFI Allianz i PKO TFI. Fundusze metali szlachetnych to w tym roku absolutny lider zysków, aczkolwiek trudno o fundusze, które zawodzą uczestników. Z drugiej strony produkty te nie cieszą się zainteresowaniem. Wynik sprzedaży od początku roku to minus 288 mln zł. Tylko fundusze akcji mają gorsze saldo sprzedaży.
Perspektywy złota w dużym stopniu mogą zależeć od geopolitycznych napięć. Jak wskazują zarządzający Generali Investments TFI, spadek niepewności polityki gospodarczej i polityki handlowej w USA wpływa na stabilizację perspektyw wzrostu gospodarczego na świecie, a taka sytuacja sprzyjała trendowi bocznemu cen złota. „Choć ryzyko geopolityczne pozostaje wysokie, to głównym czynnikiem wpływającym na ceny kruszcu w lipcu były wahania wartości dolara amerykańskiego.” „Jeżeli w sierpniu ceny złota spadną i wykształci się lokalne minimum, byłaby to dobra perspektywa do wzrostów w kolejnych miesiącach. Jeżeli natomiast złoto osiągnie nowe szczyty, to perspektywa na kolejne miesiące będzie bardziej negatywna” – wskazują zarządzający. paan
