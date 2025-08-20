Dynamiczne zwyżki z poprzednich miesięcy utrzymują jednak pozytywne nastawienie do spółek związanych z wydobyciem czy dystrybucją surowca, a to napędza wyniki funduszy. Od początku roku złoto wyceniane w dolarze zyskało 27 proc., natomiast w walucie krajowej 12 proc. Najlepszy jak dotąd w tym roku okres przypadł w pierwszych czterech miesiącach – kolejne cztery jak na razie przynoszą jedynie utrzymanie wysokich poziomów ceny kruszcu. To jednak nie przeszkadza dalszym zwyżkom funduszy z grupy metali szlachetnych. Przy średniej stopie zwrotu zbliżającej się do 40 proc., najlepszy z nich – inPZU Akcje Rynku Złota – notuje aż 75-proc. zwyżkę. O 10 pkt proc. niższy wynik ma fundusz złota z oferty Esaliens TFI, a o trzecie miejsce walczą fundusze TFI Allianz i PKO TFI. Fundusze metali szlachetnych to w tym roku absolutny lider zysków, aczkolwiek trudno o fundusze, które zawodzą uczestników. Z drugiej strony produkty te nie cieszą się zainteresowaniem. Wynik sprzedaży od początku roku to minus 288 mln zł. Tylko fundusze akcji mają gorsze saldo sprzedaży.

Reklama

2,9 mld zł sięga suma aktywów zarządzanych przez fundusze surowców. Jest to zaledwie 0,7 proc. rynku.

Perspektywy złota w dużym stopniu mogą zależeć od geopolitycznych napięć. Jak wskazują zarządzający Generali Investments TFI, spadek niepewności polityki gospodarczej i polityki handlowej w USA wpływa na stabilizację perspektyw wzrostu gospodarczego na świecie, a taka sytuacja sprzyjała trendowi bocznemu cen złota. „Choć ryzyko geopolityczne pozostaje wysokie, to głównym czynnikiem wpływającym na ceny kruszcu w lipcu były wahania wartości dolara amerykańskiego.” „Jeżeli w sierpniu ceny złota spadną i wykształci się lokalne minimum, byłaby to dobra perspektywa do wzrostów w kolejnych miesiącach. Jeżeli natomiast złoto osiągnie nowe szczyty, to perspektywa na kolejne miesiące będzie bardziej negatywna” – wskazują zarządzający. paan