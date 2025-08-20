Firmy
Notowania

GPW zapala czerwone światło 35 spółkom

Kilkadziesiąt firm z NewConnect nie przekazało w terminie raportu za II kwartał 2025 r. Z dniem wczorajszym Giełda zawiesiła ich notowania.

Publikacja: 20.08.2025 09:51

GPW zapala czerwone światło 35 spółkom

Foto: Grzegorz Psujek

Katarzyna Kucharczyk

Trwa sezon publikacji sprawozdań finansowych. Spółki notowane na rynku alternatywnym miały czas do 14 sierpnia na wypuszczenie raportu za II kwartał 2025 r. Gros z nich nie wywiązało się z tego obowiązku. GPW uchwałą zarządu zawiesiła notowania 35 spółek, w tym dla 33 podmiotów było to przedłużenie wcześniejszego zawieszenia. Podobną uchwałę GPW wydała po terminie publikacji raportów za I kwartał 2025 r. Wówczas zawieszono łącznie akcje 38 firm, w tym 36 po raz kolejny.

Które firmy są zawieszone na NewConnect

Według uchwały zarządu GPW, która weszła w życie 19 sierpnia, zawieszono obrót akcjami spółek Hyenergy oraz Robs Group Logistic. Jako powód podano nieprzekazanie raportu kwartalnego za II kwartał roku 2025 r. Zawieszenie obowiązuje „do końca dnia obrotu następującego po dniu, w którym dana spółka przekaże do publicznej wiadomości raport kwartalny”.

Z kolei pozostałe 33 firmy to giełdowi „recydywiści”, firmy, których notowania już wcześniej były zawieszone z innych przyczyn, a teraz dodatkowo doszło do nieprzekazania w terminie raportu za II kwartał 2025 r. Te firmy to:

AQT Water, Aton-Ht, Berg, BRG, BTC Studios, Cereal Planet, Eko-OZE, Erato Energy, Euroinvestment, EFE, Fabryka Konstrukcji Drewnianych, Falcon1 Green World, G-Energy, Govena Lighting, Honey Payment, Hornigold Reit, Luon, Medard, Merlin, Minutor Energia, MVA, Oxygen, Parcel Technik, Polaris IT, Polyslash, Prefa, Punch Punkt, Saule Technologies, Second Chamber, Sheepyard, Polkap, Stilo Energy oraz YBS.

W uchwale GPW czytamy, że w przypadku ziszczenia się przesłanek umożliwiających wznowienie obrotu akcjami danej spółki oraz pod warunkiem, że zarząd Giełdy nie stwierdzi do tego czasu innych uchybień w zakresie przestrzegania przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub w wykonywaniu obowiązków informacyjnych przez daną spółkę, uzasadniających dalsze zawieszenie obrotu jej akcjami, informacja o dniu wznowienia tego obrotu zostanie podana najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wznowienia obrotu.

Jak radzi sobie NewConnect

Obecnie na rynku NewConnect notowanych jest 357 spółek, w tym 356 krajowych i jedna zagraniczna. Ich łączna kapitalizacja wynosi 13,6 mld zł. W ostatnich latach NewConnect nie „załapał” się na hossę panującą na rynku głównym. Po rewelacyjnym 2020 r., kiedy indeks zyskał 108,9 proc., a kapitalizacja spółek sięgnęła rekordowych 19 mld zł, w 2021 r. indeks spadł o 21,3 proc. W 2022 r. obniżył się o 19,6 proc. W 2023 r. o 4,6 proc. A rok 2024 r. zakończył spadkiem o 23,5 proc. Wartość notowanych spółek na koniec 2024 r. wynosiła niespełna 10 mld zł.

Ale jest szansa, że 2025 r. zostanie zakończony na plusie. Od początku stycznia NCIndex zyskał kilkanaście procent. Obecnie jest na poziomie 257 pkt.

NewConnect wystartował 30 sierpnia 2007 r. Od tego czasu 101 spółek zmieniło rynek notowań i przeskoczyło na główny parkiet (ostatni debiutant to QNA Technology – 25 czerwca 2025 r.).

Giełda Rynki Instrumenty finansowe Akcje GPW Krajowe Indeksy giełdowe NewConnect informacja wyniki finansowe
