Trwa sezon publikacji sprawozdań finansowych. Spółki notowane na rynku alternatywnym miały czas do 14 sierpnia na wypuszczenie raportu za II kwartał 2025 r. Gros z nich nie wywiązało się z tego obowiązku. GPW uchwałą zarządu zawiesiła notowania 35 spółek, w tym dla 33 podmiotów było to przedłużenie wcześniejszego zawieszenia. Podobną uchwałę GPW wydała po terminie publikacji raportów za I kwartał 2025 r. Wówczas zawieszono łącznie akcje 38 firm, w tym 36 po raz kolejny.

Które firmy są zawieszone na NewConnect

Według uchwały zarządu GPW, która weszła w życie 19 sierpnia, zawieszono obrót akcjami spółek Hyenergy oraz Robs Group Logistic. Jako powód podano nieprzekazanie raportu kwartalnego za II kwartał roku 2025 r. Zawieszenie obowiązuje „do końca dnia obrotu następującego po dniu, w którym dana spółka przekaże do publicznej wiadomości raport kwartalny”.

Z kolei pozostałe 33 firmy to giełdowi „recydywiści”, firmy, których notowania już wcześniej były zawieszone z innych przyczyn, a teraz dodatkowo doszło do nieprzekazania w terminie raportu za II kwartał 2025 r. Te firmy to:

AQT Water, Aton-Ht, Berg, BRG, BTC Studios, Cereal Planet, Eko-OZE, Erato Energy, Euroinvestment, EFE, Fabryka Konstrukcji Drewnianych, Falcon1 Green World, G-Energy, Govena Lighting, Honey Payment, Hornigold Reit, Luon, Medard, Merlin, Minutor Energia, MVA, Oxygen, Parcel Technik, Polaris IT, Polyslash, Prefa, Punch Punkt, Saule Technologies, Second Chamber, Sheepyard, Polkap, Stilo Energy oraz YBS.