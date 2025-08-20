Sylwia Jaśkiewicz, analityczka DM BOŚ, w rekomendacji z 12 sierpnia podniosła wycenę dla akcji Decory w horyzoncie 12-miesięcznym – do 82 zł z 79 zł. W chwili jej wydania giełdowy kurs walorów spółki wynosił 75,2 zł, a dziś na otwarciu sesji 71 zł. Jednocześnie podtrzymała długoterminową, fundamentalną rekomendację „trzymaj” i krótkoterminową, relatywną do rynku „neutralnie”.
Zdaniem Jaśkiewicz Decora sprawnie i skutecznie powiększa swój udział w krajowym i zagranicznym rynku. Pozytywnie ocenia też niedawne wprowadzenie do sprzedaży paneli ściennych SPC. „Chociaż segment podłóg winylowych SPC rozwija się dynamicznie w obszarze materiałów wykończeniowych, to spowolnienie na rynku budowlanym wpływa negatywnie na popyt na inne produkty spółki, jak podkłady czy listwy przypodłogowe. Dodatkowo rozwój nowych linii asortymentowych generuje dodatkowe koszty” – napisano w rekomendacji analityczki DM BOŚ.
Czytaj więcej
Spółka przekonuje, że zwyżka w tych obszarach wynika m.in. z przewag technologicznych oferowanych produktów oraz rozbudowy sieci dystrybucji. Istotny wpływ na dalszy rozwój będą też miały sytuacja na rynku mieszkaniowym i koszty energii.
Zauważa, że baza produkcyjna spółki umiejscowiona w Polsce, która kiedyś stanowiła źródło wyraźnych korzyści, m.in. w kontekście osłabienia kursu złotówki, zatorów w światowym transporcie i wysokich cen frachtu, dziś – w obliczu umocnienia się krajowej waluty i normalizacji sytuacji logistycznej – nie stanowi już atutu. Pozytywny wpływ na wyniki Decory mają za to stosunkowo niskie ceny surowców.
Jaśkiewicz zauważa, że rynek paneli winylowych jest dobrze ugruntowanym i rozwojowym biznesem odpowiadającym za około 15 proc. łącznego wolumenu europejskiego rynku podłóg i 20 proc. jego wartości.
Z niedawno opublikowanych przez Decorę szacunków wynika, że w I półroczu wypracowała 325,5 mln zł skonsolidowanych przychodów. Jeśli te dane się potwierdzą, będzie to oznaczało wzrost w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku o 10,5 proc. Grupa zanotowała też 123,4 mln zł zysku EBITDA i 77,5 mln zł zysku netto. Wyniki spadły odpowiednio o 6,5 proc. i o 13,2 proc.
Jaśkiewicz szacuje, że Decora w całym 2025 r. wypracuje 659,7 mln zł przychodów, co w przypadku realizacji tego wyniku oznaczałoby wzrost o 12 proc. Jednocześnie oczekuje słabszych zarobków. Zysk EBITDA prognozuje na poziomie 123,4 mln zł (-3 proc.), a netto na 77,5 mln zł (-4 proc.).
W kilku krajach grupa ruszyła ze sprzedażą ścian mineralnych. To nowy wyrób, który ma podtrzymać dotychczasowe tempo wzrostu. Rozwijana jest też sprzedaż sztandarowego produktu.
Broker wycenia walory spółki na 15 zł. W jego ocenie Azoty będą musiały wyemitować duże ilości akcji dla Skarbu Państwa i instytucji finansujących grupę. To istotnie zmniejszy zadłużenie koncernu i … udział akcjonariuszy mniejszościowych w kapitale.
W najnowszym miesięcznym raporcie analitycy wskazali spółki, które powinny zachowywać się lepiej i gorzej od rynku. Wytypowali też jedenaście firm, które mogą mile zaskoczyć wynikami za II kwartał i siedem których zyski mogą rozczarować.
Wyceny w biotechnologii mocno spadły. Zdaniem Noble Securities jedną z mocno niedowartościowanych spółek w tej branży jest polska Selvita.
Zainteresowanie akcjami giełdowego dystrybutora jednośladów i akcesoriów rowerowych nie słabnie. Podczas wtorkowej sesji w wyniku zwyżki o blisko 3 proc. cena akcji po raz pierwszy w historii przebiła poziom 50 zł.