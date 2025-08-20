Firmy
DM BOŚ zaleca trzymanie akcji Decory

Broker wycenia akcje Decory na 82 zł. W jego ocenie grupa zwiększy przychody, ale jednocześnie zanotuje słabsze zyski. Spadek rentowności to m.in. efekt dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia na rynek nowych produktów.

Publikacja: 20.08.2025 12:29

Foto: facebook.com/decorasa

Tomasz Furman

Sylwia Jaśkiewicz, analityczka DM BOŚ, w rekomendacji z 12 sierpnia podniosła wycenę dla akcji Decory w horyzoncie 12-miesięcznym – do 82 zł z 79 zł. W chwili jej wydania giełdowy kurs walorów spółki wynosił 75,2 zł, a dziś na otwarciu sesji 71 zł. Jednocześnie podtrzymała długoterminową, fundamentalną rekomendację „trzymaj” i krótkoterminową, relatywną do rynku „neutralnie”.

Spowolnienie na rynku budowlanym negatywnie wpływa na popyt na panele

Zdaniem Jaśkiewicz Decora sprawnie i skutecznie powiększa swój udział w krajowym i zagranicznym rynku. Pozytywnie ocenia też niedawne wprowadzenie do sprzedaży paneli ściennych SPC. „Chociaż segment podłóg winylowych SPC rozwija się dynamicznie w obszarze materiałów wykończeniowych, to spowolnienie na rynku budowlanym wpływa negatywnie na popyt na inne produkty spółki, jak podkłady czy listwy przypodłogowe. Dodatkowo rozwój nowych linii asortymentowych generuje dodatkowe koszty” – napisano w rekomendacji analityczki DM BOŚ.

Zauważa, że baza produkcyjna spółki umiejscowiona w Polsce, która kiedyś stanowiła źródło wyraźnych korzyści, m.in. w kontekście osłabienia kursu złotówki, zatorów w światowym transporcie i wysokich cen frachtu, dziś – w obliczu umocnienia się krajowej waluty i normalizacji sytuacji logistycznej – nie stanowi już atutu. Pozytywny wpływ na wyniki Decory mają za to stosunkowo niskie ceny surowców.

Jaśkiewicz zauważa, że rynek paneli winylowych jest dobrze ugruntowanym i rozwojowym biznesem odpowiadającym za około 15 proc. łącznego wolumenu europejskiego rynku podłóg i 20 proc. jego wartości.

W grupie Decora rosną przychody i maleją zyski

Z niedawno opublikowanych przez Decorę szacunków wynika, że w I półroczu wypracowała 325,5 mln zł skonsolidowanych przychodów. Jeśli te dane się potwierdzą, będzie to oznaczało wzrost w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku o 10,5 proc. Grupa zanotowała też 123,4 mln zł zysku EBITDA i 77,5 mln zł zysku netto. Wyniki spadły odpowiednio o 6,5 proc. i o 13,2 proc.

Jaśkiewicz szacuje, że Decora w całym 2025 r. wypracuje 659,7 mln zł przychodów, co w przypadku realizacji tego wyniku oznaczałoby wzrost o 12 proc. Jednocześnie oczekuje słabszych zarobków. Zysk EBITDA prognozuje na poziomie 123,4 mln zł (-3 proc.), a netto na 77,5 mln zł (-4 proc.).

