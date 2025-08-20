Sylwia Jaśkiewicz, analityczka DM BOŚ, w rekomendacji z 12 sierpnia podniosła wycenę dla akcji Decory w horyzoncie 12-miesięcznym – do 82 zł z 79 zł. W chwili jej wydania giełdowy kurs walorów spółki wynosił 75,2 zł, a dziś na otwarciu sesji 71 zł. Jednocześnie podtrzymała długoterminową, fundamentalną rekomendację „trzymaj” i krótkoterminową, relatywną do rynku „neutralnie”.

Reklama

Spowolnienie na rynku budowlanym negatywnie wpływa na popyt na panele

Zdaniem Jaśkiewicz Decora sprawnie i skutecznie powiększa swój udział w krajowym i zagranicznym rynku. Pozytywnie ocenia też niedawne wprowadzenie do sprzedaży paneli ściennych SPC. „Chociaż segment podłóg winylowych SPC rozwija się dynamicznie w obszarze materiałów wykończeniowych, to spowolnienie na rynku budowlanym wpływa negatywnie na popyt na inne produkty spółki, jak podkłady czy listwy przypodłogowe. Dodatkowo rozwój nowych linii asortymentowych generuje dodatkowe koszty” – napisano w rekomendacji analityczki DM BOŚ.

Czytaj więcej Firmy Decora największe nadzieje wiąże z panelami winylowymi i ścianami mineralnymi Spółka przekonuje, że zwyżka w tych obszarach wynika m.in. z przewag technologicznych oferowanych produktów oraz rozbudowy sieci dystrybucji. Istotny wpływ na dalszy rozwój będą też miały sytuacja na rynku mieszkaniowym i koszty energii.

Zauważa, że baza produkcyjna spółki umiejscowiona w Polsce, która kiedyś stanowiła źródło wyraźnych korzyści, m.in. w kontekście osłabienia kursu złotówki, zatorów w światowym transporcie i wysokich cen frachtu, dziś – w obliczu umocnienia się krajowej waluty i normalizacji sytuacji logistycznej – nie stanowi już atutu. Pozytywny wpływ na wyniki Decory mają za to stosunkowo niskie ceny surowców.

Jaśkiewicz zauważa, że rynek paneli winylowych jest dobrze ugruntowanym i rozwojowym biznesem odpowiadającym za około 15 proc. łącznego wolumenu europejskiego rynku podłóg i 20 proc. jego wartości.