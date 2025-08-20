Jak Donald Trump żongluje statystyką

Aby uzasadnić przejęcie kontroli nad ulicami stolicy przez Gwardię Narodową, Trump przedstawił zawyżone dane, które przeczyły raportom jego własnego Departamentu Sprawiedliwości, mówiącym o spadku przestępczości w Waszyngtonie. By móc zmienić granice dystryktów kongresowych, oznajmił, że chce, aby – wbrew konstytucji – kolejny spis ludności wykluczył nieudokumentowanych imigrantów. A gdy federalne Biuro Statystyk Pracy (BLS) opublikowało raport ze słabymi wskaźnikami z rynku pracy, Trump nakazał zwolnić komisarkę tej agencji Erikę McEntarfer.