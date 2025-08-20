Gospodarka
Gospodarka

Jak Donald Trump żongluje statystyką

Od wskaźników przestępczości poprzez dane ze spisu powszechnego po statystyki pracy – administracja Trumpa zmienia dane i tworzy swoje, tak by pasowały do polityki prezydenta.

Publikacja: 20.08.2025 06:00

Prezydent Donald Trump

Prezydent Donald Trump

Foto: Allison Robbert/Bloomberg

Aleksandra Słabisz

Aby uzasadnić przejęcie kontroli nad ulicami stolicy przez Gwardię Narodową, Trump przedstawił zawyżone dane, które przeczyły raportom jego własnego Departamentu Sprawiedliwości, mówiącym o spadku przestępczości w Waszyngtonie. By móc zmienić granice dystryktów kongresowych, oznajmił, że chce, aby – wbrew konstytucji – kolejny spis ludności wykluczył nieudokumentowanych imigrantów. A gdy federalne Biuro Statystyk Pracy (BLS) opublikowało raport ze słabymi wskaźnikami z rynku pracy, Trump nakazał zwolnić komisarkę tej agencji Erikę McEntarfer.

