Niemieckie akcje: DAX przegrzany, ale małe i średnie spółki mają zaległości do nadrobienia

Mówiąc o niemieckich akcjach, ma się zwykle na myśli indeks DAX, ale przecież obejmuje on tylko fragment całego tamtejszego rynku giełdowego. Tym razem to rozróżnienie wydaje się szczególnie istotne, gdyż średnie i małe spółki wyceniane są przez inwestorów na zgoła odmiennych poziomach w porównaniu z blue chips. Na wykresie pokazujemy wspomniany wcześniej wskaźnik P/BV w odniesieniu do indeksu MDAX, gromadzącego niemieckie „średniaki”, ale wnioski są bardzo podobne również w przypadku małych firm, z koszyka benchmarku SDAX. Tutaj ciężko byłoby mówić, że wskaźnik osiąga już niebezpiecznie wysokie z historycznego punktu widzenia pułapy. Wręcz przeciwnie, jest on nadal nieco poniżej wieloletniej średniej, o szczytach z lat 2021 czy 2007 już nawet nie wspominając. Wydaje się zatem, że akcje małych i średnich spółek we Frankfurcie są lepiej pozycjonowane na skorzystanie z potencjalnego wyjścia gospodarki z dołka (o ile nie zostanie ono wykolejone przez czynniki globalne).

DAX technicznie przegrzany, reszta – nie

DAX technicznie przegrzany, reszta – nie Foto: Parkiet

Rzadko spotykane różnice pomiędzy notowaniami dużych z jednej strony oraz małych i średnich spółek z drugiej, powstałe na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy, widać również na wykresie popularnego oscylatora technicznego RSI. Wskaźnik ten, w wersji opartej na danych miesięcznych (pokazującej sytuację z dalszej perspektywy w porównaniu z wersją dzienną), w przypadku DAX przekroczył w chwili pisania tego artykułu bardzo wysoki pułap 79 pkt. Wyraźnie wyżej był tylko w końcowym etapie hossy w 2007 roku (doszedł maksymalnie do 87). Tymczasem ten sam oscylator, liczony w odniesieniu do indeksów małych i średnich spółek, jest dopiero nieco powyżej poziomu neutralnego, a od strefy wykupienia dzieli go ciągle spory dystans (wynosi 56 i 59 odpowiednio w przypadku MDAX i SDAX). W tej sytuacji można sobie wyobrazić, że ewentualna korekta rozgrzanego technicznie DAX nie wywrze aż tak negatywnej presji na niemieckie „MiŚ-e”, które mają spore zaległości do nadrobienia.

Tomasz Hońdo, CFA, starszy ekonomista, Quercus TFI