Po protestach rozpatrzonych 22 lipca, 24 lipca Krajowa Izba Odwoławcza orzekła w sprawie i ogłosiła, że część procedury musi zostać powtórzona.

Na szczęście dla Arlenu nie dotyczy to zamówienia na buty letnie, ale na górskie.

W konsekwencji orzeczenia KIO, zamawiający ogłosił dziś, że „unieważnia czynność wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie zadania nr 1 oraz unieważnia czynność odrzucenia oferty złożonej w zakresie zadania nr 1 przez wykonawcę Gaja Małgorzata Garncarczyk”.

Larix i Wojas przegrają z Gają?

Gaja może teraz wygrać zamówienie na dostawę butów górskich, ponieważ jej oferta była najniższa (2,38 mln zł brutto wraz z opcją, 1,37 mln zł zadanie podstawowe). Pokonałaby tym samym zarówno Larix, jak i Wojasa, którego oferta była do tej pory drugą najkorzystniejszą. Opiewała łącznie na 2,7 mln zł, a za podstawową część dostawy – na niecałe 1,58 mln zł.

Dla Arlenu będzie to druga umowa zawarta w niedużym odstępie czasu z wojskiem na dostawę butów. To w jakich okolicznościach zdobył pierwszy kontrakt pisaliśmy tutaj. Miał podwykonawcę w postaci czeskiego Prabosu (niegdyś firma ta należała do grupy Protektor).