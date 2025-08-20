Inwestorzy ofiarami akcji „pompowania” kursów akcji chińskich spółek

Analitycy i inwestorzy wskazali, że ruchy te nosiły wiele cech oszustw typu „pump and dump” („pompuj i upuść”). Spółki, których papiery zachowywały się według takiego schematu to: Concorde International, Ostin Technology, Top KingWin, Skyline Builders, Everbright Digital, Park Ha Biological Technology i Pheton Holdings.

Oszustwa typu „pump and dump” zwykle dotyczą małych, „groszowych” spółek. Osoby posiadające w nich duże udziały najpierw sztucznie zawyżają cenę ich akcji, by później gwałtownie sprzedać swoje papiery. Tego typu manipulacje zdarzają się od dekad. Ostatnia ich intensywna fala przypadła na 2020 i 2021 r. Wówczas proceder „pompowania” dotyczył dziesiątków chińskich nierentownych firm.

FBI podało w zeszłym miesiącu, że odnotowało 300-proc. wzrost skarg ofiar „dotyczących oszustw giełdowych typu pump and dump” w porównaniu z poprzednim rokiem. Dodało, że inwestorzy są celem osób podszywających się w mediach społecznościowych pod „legalne firmy maklerskie lub znanych analityków giełdowych”. Ofiarami tego typu oszustw padają nie tylko początkujący inwestorzy.

„Financial Times” opisał przypadek jednej z ofiar oszustwa związanego z akcjami małych chińskich spółek. Tia Castagno, szefowa firmy coachingowej w Londynie, została dodana do grupy na WhatsAppie po kliknięciu w reklamę na Facebooku. Ostatecznie straciła wszystkie swoje oszczędności po zachęcie do inwestowania w spółkę Ostin Technology przez, jak twierdzi, wyglądającą na legalną amerykańską firmę inwestycyjną. – Czuję pustkę w żołądku i wstyd. Ciągle kwestionuję swój osąd i wspominam, jak się czułam, gdy grunt usunął mi się spod nóg – powiedziała Castagno.