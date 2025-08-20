Inwestorzy ofiarami akcji „pompowania” kursów akcji chińskich spółek

Analitycy i inwestorzy wskazali, że ruchy te nosiły wiele cech oszustw typu „pump and dump” („pompuj i upuść”). Spółki, których papiery zachowywały się według takiego schematu to: Concorde International, Ostin Technology, Top KingWin, Skyline Builders, Everbright Digital, Park Ha Biological Technology i Pheton Holdings.
Oszustwa typu „pump and dump” zwykle dotyczą małych, „groszowych” spółek. Osoby posiadające w nich duże udziały najpierw sztucznie zawyżają cenę ich akcji, by później gwałtownie sprzedać swoje papiery. Tego typu manipulacje zdarzają się od dekad. Ostatnia ich intensywna fala przypadła na 2020 i 2021 r. Wówczas proceder „pompowania” dotyczył dziesiątków chińskich nierentownych firm.
FBI podało w zeszłym miesiącu, że odnotowało 300-proc. wzrost skarg ofiar „dotyczących oszustw giełdowych typu pump and dump” w porównaniu z poprzednim rokiem. Dodało, że inwestorzy są celem osób podszywających się w mediach społecznościowych pod „legalne firmy maklerskie lub znanych analityków giełdowych”. Ofiarami tego typu oszustw padają nie tylko początkujący inwestorzy.
Indeks Shanghai Composite jest najwyżej od 10 lat. Zwyżki są w dużym stopniu napędzane przez krajowych inwestorów detalicznych, którzy dysponują dużymi oszczędnościami i szukają miejsc lokowania pieniędzy.
„Financial Times” opisał przypadek jednej z ofiar oszustwa związanego z akcjami małych chińskich spółek. Tia Castagno, szefowa firmy coachingowej w Londynie, została dodana do grupy na WhatsAppie po kliknięciu w reklamę na Facebooku. Ostatecznie straciła wszystkie swoje oszczędności po zachęcie do inwestowania w spółkę Ostin Technology przez, jak twierdzi, wyglądającą na legalną amerykańską firmę inwestycyjną. – Czuję pustkę w żołądku i wstyd. Ciągle kwestionuję swój osąd i wspominam, jak się czułam, gdy grunt usunął mi się spod nóg – powiedziała Castagno.
Analitycy twierdzą, że amerykańskie organy regulacyjne były wielokrotnie ostrzegane, że niektóre akcje są wykorzystywane jako narzędzia do oszustw. Prawie co tydzień przez ostatnie siedem miesięcy Matthew Michel, dyrektor generalny InvestorLink, rozsyłał emaile zwracające uwagę na nietypową aktywność w mediach społecznościowych wokół niektórych małych spółek notowanych na rynku amerykańskim. Według „Financial Timesa”, duża firma handlowa z Wall Street wielokrotnie ostrzegała SEC oraz Nasdaq o potencjalnej manipulacji akcjami niektórych spółek. Zarówno SEC, jak i Nasdaq nie skomentowały tych doniesień.
Platforma InvestorLink ostrzegła na początku lipca o nietypowej aktywności online wokół spółki Pheton Holdings. Było to na trzy tygodnie przed tym, jak akcje Pheton spadły o 95 proc. Anonimowy europejski inwestor detaliczny, który twierdzi, że stracił „sześciocyfrową” kwotę na akcjach Phetonu opowiedział, że został dodany do grupy inwestycyjnej na WhatsAppie po kliknięciu w reklamę na Facebooku, która chwaliła się poparciem znanego amerykańskiego komentatora telewizyjnego.hk
