Niemcy obecnie wydają nieco ponad 2 proc. swojego PKB na obronę, a nowy kanclerz Friedrich Merz powiedział w zeszłym tygodniu, że każdy dodatkowy punkt procentowy oznaczałby dalsze roczne wydatki w wysokości 45 miliardów euro (50,5 miliarda dolarów).

Niemcy chcą przyjąć wiodącą rolę w obronie Europy

W rozmowie z dziennikarzami podczas nieformalnego spotkania ministrów spraw zagranicznych NATO w Turcji Wadephul wskazał na gotowość Niemiec do pójścia za żądaniem Trumpa, aby członkowie NATO przeznaczali 5 proc. PKB na obronę.

– I będziemy go wspierać w tej sprawie. Widzimy w tym wyraźne zaangażowanie USA w Artykuł 5 sojuszu. NATO trzyma się razem. I wszyscy muszą wiedzieć, że ten sojusz obronny stał się silniejszy dzięki wojnie w Ukrainie i jest bardziej zjednoczony niż kiedykolwiek wcześniej – powiedział Wadephul.

Niemiecki minister spraw zagranicznych wygłosił te uwagi po rozmowach z sekretarzem stanu USA Marco Rubio na marginesie spotkania NATO. Wadephul powtórzył, że Niemcy chcą przyjąć wiodącą rolę w obronie Europy, znacząco inwestując w obronę i modernizując swoje siły zbrojne.

– Amerykanie są bardzo zadowoleni z tego, co dostarczają Niemcy. Powiedziałem, że jesteśmy gotowi przyjąć rolę lidera w Europie. Dawać przykład i żądać, aby inni poszli za nami. W tej kwestii panuje pełna zgoda ze Stanami Zjednoczonymi – powiedział reporterom.​​​​​​​

Aktualnym celem NATO dla państw członkowskich jest wydawanie co najmniej 2 proc. swojego PKB rocznie na obronę. Niemcy dopiero niedawno osiągnęły ten próg po znacznym zwiększeniu swojego budżetu obronnego. Proponowany wzrost do 5 proc. oznaczałby, że Niemcy musiałyby przeznaczyć około 225 miliardów euro (250 miliardów dolarów) na obronę, czyli wydawać dodatkowe 135 mld dolarów rocznie na swoje wojsko. Podczas gdy taki poziom wydatków jest technicznie dozwolony na mocy krajowych zasad „hamulca zadłużenia” — ponieważ wszelkie wydatki na obronę przekraczające 1 proc. PKB są zwolnione – nadal spowodowałoby to szybki wzrost ogólnego wskaźnika zadłużenia Niemiec.