Gospodarka
Notowania

Sankcje za Strefę Gazy? UE zabiera głos

Kilka dni temu nasza redakcja opisała raport ONZ, w którym wymieniono koncerny zarabiające na prowadzonej przez Izrael ofensywie. Znamy stanowisko Unii Europejskiej.

Publikacja: 20.08.2025 06:00

Dystrybucja pomocy humanitarnej w Strefie Gazy

Foto: REUTERS

Katarzyna Kucharczyk

– Zgodnie ze zobowiązaniem UE do wdrożenia rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2334 i przypominając, że osiedla są nielegalne w świetle prawa międzynarodowego, stanowią przeszkodę dla pokoju i zagrażają możliwości osiągnięcia rozwiązania dwupaństwowego, UE wyraża zdecydowany sprzeciw wobec polityki osadniczej Izraela i działań podejmowanych w tym kontekście – informuje rzecznik UE w odpowiedzi na pytania wysłane przez naszą redakcję. Zapytaliśmy między innymi o możliwość nałożenia sankcji na koncerny międzynarodowe, które – zgodnie z opisanym przez nas kilka dni temu raportem ekspertki ONZ – bezpośrednio lub pośrednio wspierają nielegalne działania Izraela przeciwko Palestynie.

