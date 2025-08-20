Sankcje za Strefę Gazy? UE zabiera głos

– Zgodnie ze zobowiązaniem UE do wdrożenia rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2334 i przypominając, że osiedla są nielegalne w świetle prawa międzynarodowego, stanowią przeszkodę dla pokoju i zagrażają możliwości osiągnięcia rozwiązania dwupaństwowego, UE wyraża zdecydowany sprzeciw wobec polityki osadniczej Izraela i działań podejmowanych w tym kontekście – informuje rzecznik UE w odpowiedzi na pytania wysłane przez naszą redakcję. Zapytaliśmy między innymi o możliwość nałożenia sankcji na koncerny międzynarodowe, które – zgodnie z opisanym przez nas kilka dni temu raportem ekspertki ONZ – bezpośrednio lub pośrednio wspierają nielegalne działania Izraela przeciwko Palestynie.