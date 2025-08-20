Sankcje za Strefę Gazy? UE zabiera głos

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Dystrybucja pomocy humanitarnej w Strefie Gazy
– Zgodnie ze zobowiązaniem UE do wdrożenia rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2334 i przypominając, że osiedla są nielegalne w świetle prawa międzynarodowego, stanowią przeszkodę dla pokoju i zagrażają możliwości osiągnięcia rozwiązania dwupaństwowego, UE wyraża zdecydowany sprzeciw wobec polityki osadniczej Izraela i działań podejmowanych w tym kontekście – informuje rzecznik UE w odpowiedzi na pytania wysłane przez naszą redakcję. Zapytaliśmy między innymi o możliwość nałożenia sankcji na koncerny międzynarodowe, które – zgodnie z opisanym przez nas kilka dni temu raportem ekspertki ONZ – bezpośrednio lub pośrednio wspierają nielegalne działania Izraela przeciwko Palestynie.
Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Od wskaźników przestępczości poprzez dane ze spisu powszechnego po statystyki pracy – administracja Trumpa zmienia dane i tworzy swoje, tak by pasowały do polityki prezydenta.
Zmagający się z problemami amerykański producentów półprzewodników Intel otrzyma zastrzyk gotówki w wysokości 2 miliardów dolarów w formie inwestycji kapitałowej od japońskiej grupy SoftBank.
Fed obniży stopy procentowe we wrześniu i jeszcze raz w tym roku – uważa większość ekonomistów ankietowanych przez agencję Reutera. Wyrażają oni jednocześnie coraz silniejsze obawy o stan amerykańskiej gospodarki w obliczu polityki prezydenta USA Donalda Trumpa.
Gospodarka Wielkiej Brytanii odnotowała zaskakujący wzrost o 0,3 proc. w ciągu trzech miesięcy do czerwca. Wzrost PKB jest niższy niż w poprzednim kwartale, ale przewyższa oczekiwania dzięki wzrostowi o 0,4 proc. w czerwcu.
Kontrakty terminowe na indeksy S&P 500 i Nasdaq w środę osiągnęły rekordowe poziomy, wspierane rosnącym zaufaniem, że Fed może wznowić cykl obniżek stóp w przyszłym miesiącu. Do obniżki o pół pkt proc. wezwał w środę sekretarz skarbu USA Scott Bessent.
Stopa inflacji w Niemczech wyniosła w lipcu 2 proc., podobnie jak w czerwcu. Natomiast zharmonizowana inflacja HICP spadła do 1,8 proc. z 2 proc. w czerwcu. W porównaniu z czerwcem ceny konsumpcyjne wzrosły w lipcu r. o 0,3 proc.