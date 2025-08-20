W II kwartale grupa kapitałowa KGHM wypracowała ponad 8,61 mld zł przychodów, przeszło 2,37 mld zł skorygowanego zysku EBITDA i 250 mln zł zysku netto. Wszystkie te wyniki okazały się słabsze od wypracowanych w tym samym czasie ubiegłego roku, odpowiednio o 6 proc., 11 proc. i 62 proc.
Spadek przychodów koncern tłumaczy mniej korzystnym dla spółki matki kursem dolara amerykańskiego od zanotowanego rok wcześniej. Był to na tyle istotny czynnik, że nawet poprawa wyników operacyjnych amerykańskiej kopalni Robinson nie pozwoliła na zwyżkę łącznych wpływów.
Na skorygowany zysk EBITDA grupy, oprócz kursu walutowego, istotny wpływ miały również słabe rezultaty spółki matki. KGHM na poziomie jednostkowym wykazał aż 25-proc. spadek tego wyniku. Jeszcze mocniej, gdyż o 36 proc. zmalał on w biznesie określonym w koncernie jako pozostałe segmenty. Dla odmiany w Sierra Gorda wzrósł o 33 proc., a w KGHM International o 6 proc. Wreszcie drastyczny spadek zysku netto koncern tłumaczy ujemnymi różnicami kursowymi, mimo wyższego wyniku z zaangażowania we wspólne przedsięwzięcia.
Czytaj więcej
Maszyny wiertnicze na placu budowy mają pojawić się najpóźniej do końca września. Do III kwartału 2026 r. wykonają trzy otwory badawcze. Na dziś mniej zaawansowane są prace przy kolejnych dwóch planowanych szybach górniczych.
W II kwartale grupa KGHM wykazała zniżkę produkcji zarówno miedzi płatnej, jak i srebra. W pierwszym przypadku spadek wyniósł 2 proc. (do 175 tys. ton), a w drugim 7 proc. (do 337 ton). Słabsza produkcja miedzi była konsekwencją działalności prowadzonej w Polsce. Spółka matka 5-proc. zniżkę tłumaczy remontami hut, co skutkowało niższą dyspozycyjnością linii wytwórczych. Produkcja miedzi istotnie wzrosła za to w Sierra Gorda (+16 proc.) i KGHM International (+10 proc.).
W II kwartale grupa wykazała 4-proc. spadek kosztu produkcji miedzi płatnej C1. I znowu pozytywny wpływ na jego wysokość miała działalność zagraniczna, a negatywny krajowa. W KGHM International koszt C1 spadł o 45 proc., a w Sierra Gorda 43 proc. Z kolei w spółce matce wzrósł o 5 proc.
Giełdowa spółka przypomina, że w czerwcu jej zarząd podjął decyzję o rozpoczęciu prac dotyczących rozpoznania geologiczno-hydrogeologicznego pod przyszłą budowę szybów górniczych: Retków, Gaworzyce oraz GG-2 „Odra”. Etap ten ma umożliwić precyzyjne wyznaczenie docelowej lokalizacji tych obiektów, wybór najlepszej technologii głębienia, a także określenie głębokości mrożenia górotworu. Szacunkowy koszt całej inwestycji wyniesie minimum 9 mld zł.
Retków i GG-2 „Odra” mają docelowo pełnić funkcję materiałowo-zjazdową, a Gaworzyce będą szybem wentylacyjnym wydechowym. KGHM prowadzi również prace związane z zabudową wyposażenia w szybie GG-1, będącym obecnie szybem wentylacyjnym, a mającym docelowo pełnić również funkcję materiałowo-zjazdową.
Czytaj więcej
Mennica Skarbowa podpisała umowę z KGHM, na mocy której rozpoczęła sprzedaż złota i srebra wydobywanego i produkowanego przez koncern klientom indywidualnym. Dotąd metale szlachetne od KGHM były dostępne dla klientów biznesowych.
W I półroczu sam KGHM przeznaczył na inwestycje 1,51 mld zł (o 3,7 proc. mniej niż rok wcześniej). Priorytetem koncernu pozostają wydatki na tzw. główny ciąg technologiczny, a w jego ramach w obszarze górnictwa (1,24 mld zł). Najwięcej pieniędzy przeznaczono w tym zakresie kolejno na tzw. program udostępnienia złoża, wymianę parku maszynowego, uzbrojenie rejonów górniczych, odwadnianie kopalń oraz rozbudowę OUOW Żelazny Most.
W kolejnych latach istotny wpływ na poziom inwestycji KGHM-u będą miały zmiany w krajowym podatku od niektórych kopalin. „Z uwagą obserwujemy prace nad zmianami w formule tzw. podatku miedziowego. Jest to szczególnie istotne w momencie, gdy mimo korzystnych cen miedzi na rynkach międzynarodowych i realizacji planów produkcyjnych, wyniki grupy pozostają pod bardzo silną presją kursu dolara” – mówi cytowany w komunikacie prasowym Andrzej Szydło, prezes KGHM-u.
Giełdowi inwestorzy na najnowsze wyniki koncernu zareagowali negatywnie. Na otwarciu środowej sesji kurs akcji spółki wyniósł 131,3 zł, co oznaczało spadek o 1 proc.