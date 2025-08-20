W II kwartale grupa kapitałowa KGHM wypracowała ponad 8,61 mld zł przychodów, przeszło 2,37 mld zł skorygowanego zysku EBITDA i 250 mln zł zysku netto. Wszystkie te wyniki okazały się słabsze od wypracowanych w tym samym czasie ubiegłego roku, odpowiednio o 6 proc., 11 proc. i 62 proc.

Biznes zagraniczny KGHM-u osiąga lepsze wyniki, a krajowy – słabsze

Spadek przychodów koncern tłumaczy mniej korzystnym dla spółki matki kursem dolara amerykańskiego od zanotowanego rok wcześniej. Był to na tyle istotny czynnik, że nawet poprawa wyników operacyjnych amerykańskiej kopalni Robinson nie pozwoliła na zwyżkę łącznych wpływów.

Na skorygowany zysk EBITDA grupy, oprócz kursu walutowego, istotny wpływ miały również słabe rezultaty spółki matki. KGHM na poziomie jednostkowym wykazał aż 25-proc. spadek tego wyniku. Jeszcze mocniej, gdyż o 36 proc. zmalał on w biznesie określonym w koncernie jako pozostałe segmenty. Dla odmiany w Sierra Gorda wzrósł o 33 proc., a w KGHM International o 6 proc. Wreszcie drastyczny spadek zysku netto koncern tłumaczy ujemnymi różnicami kursowymi, mimo wyższego wyniku z zaangażowania we wspólne przedsięwzięcia.

Czytaj więcej Surowce i paliwa Wkrótce KGHM wykona otwory badawcze dotyczące szybu Retków Maszyny wiertnicze na placu budowy mają pojawić się najpóźniej do końca września. Do III kwartału 2026 r. wykonają trzy otwory badawcze. Na dziś mniej zaawansowane są prace przy kolejnych dwóch planowanych szybach górniczych.

W II kwartale grupa KGHM wykazała zniżkę produkcji zarówno miedzi płatnej, jak i srebra. W pierwszym przypadku spadek wyniósł 2 proc. (do 175 tys. ton), a w drugim 7 proc. (do 337 ton). Słabsza produkcja miedzi była konsekwencją działalności prowadzonej w Polsce. Spółka matka 5-proc. zniżkę tłumaczy remontami hut, co skutkowało niższą dyspozycyjnością linii wytwórczych. Produkcja miedzi istotnie wzrosła za to w Sierra Gorda (+16 proc.) i KGHM International (+10 proc.).