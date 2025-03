Chaotyczna polityka Trumpa zepsuła hossę

– Mieszanina chaosu we wprowadzaniu ceł, zrealizowane oraz zapowiadane cięcia wydatków i zwolnienia pracowników federalnych to elementy, które wpływają na pogarszanie się sentymentu inwestorów. Jeszcze niedawno te same kwestie, związane z cięciami wydatków oraz deregulacją, dodawały rynkom siły, jednak sposób i gwałtowność wprowadzania zmian wzbudza niepewność, która jest poważnym problemem dla inwestorów. Niepewność przekłada się na zwiększoną rynkową zmienność – indeks VIX, nazywany indeksem strachu, wzrósł w ciągu ostatniego tygodnia o 20 proc., a w poniedziałek jego wartość przez chwilę przekroczyła poziom 26 punktów – zwraca uwagę Paweł Majtkowski, analityk eToro.

Analitycy Morgan Stanley prognozują, że S&P 500 może w nadchodzących miesiącach stracić jeszcze 5 proc., jeśli wojny handlowe Trumpa zostaną zaostrzone. Ekonomiści Goldman Sachs obcięli natomiast prognozę dla wzrostu PKB USA na ten rok z 2,4 proc. do 1,7 proc. Uzasadnili to tym, że podwyżki ceł zaszkodzą gospodarce amerykańskiej. – Po pierwsze, cła podsycą inflację, a więc zmniejszą realne dochody ludności. Po drugie, podwyżki ceł mają tendencję do zacieśniania warunków finansowych. Po trzecie, niepewność dotycząca polityki handlowej skłania spółki do opóźniania inwestycji – uważa Jan Hatzius, ekonomista Goldman Sachs. Jego zespół ocenia ryzyko recesji w Stanach Zjednoczonych na 20 proc.

Analitycy UBS oceniają, że ryzyko stagflacji lub „dekoniunktury cyklicznej” wzrosło w USA do 30 proc. Ich główny scenariusz – przewidujący, że gospodarka USA będzie rosła pomimo agresywnych podwyżek ceł – ma 50 proc. szans na realizację. – O ile traktujemy poważnie dane gospodarcze i deklaracje administracji Trumpa, o tyle wdrażanie polityki, która wpływa na spowolnienie gospodarki USA, a ma w przyszłości prowadzić do wyższego wzrostu, wymagałoby odejścia od strategii opartej na dążeniu do szybkiego sukcesu – wskazuje Mark Haefele, dyrektor inwestycyjny w UBS Global Wealth Management.

Prezydent Trump, w niedzielnym wywiadzie dla telewizji Fox News, przyznał, że podwyżki ceł wywołują niepewność w gospodarce, ale jest ona do zaakceptowania. Pytany o ryzyko recesji, udzielił wymijającej odpowiedzi. – Będziemy mieć zakłócenia, ale czujemy się z tym OK – powiedział Trump.

– Rynki otrzymały wiadomość, że administracja zamierza „zerwać plaster”. Podwyżki ceł i recesja mogą być sposobem na stworzenie dezinflacji oraz obniżenie rentowności obligacji dziesięcioletnich. Obecnie mamy do czynienia z kontrolowanym wyburzeniem – ocenia Prashant Newnaha, strateg TD Securities.