Mikołaj Budzanowski, prezes InnoEnergy w Europie Centralnej.
Jak wskazuje, na celowniku są teraz również projekty z obszaru recyklingu i odzysku surowców o krytycznym znaczeniu dla gospodarki w zakresie zarządzania bioodpadami i wykorzystaniem CO2. Dodatkowo rosną wyceny spółek z obszaru AI w zarządzaniu energią w magazynach energii.
– Jest duża różnica w wartości między spółkami w tradycyjnych usługach informatycznych a spółkami świadczącymi usługi AI w tym samym sektorze. Rynek bardzo wysoko wycenia perspektywę szerszego zastosowania usług sztucznej inteligencji w sektorze energetycznym – twierdzi Budzanowski. – Jednak równocześnie dostrzegam tendencję wstrzymywania wielu decyzji i spowalniania procesów administracyjnych. Jako spółka europejska zauważamy różne tempa procedowania dokumentów, nawet w takim podstawowym zakresie jak podpisywanie tzw. NDA. W Polsce trwa to średnio 3-4 tygodnie, gdy w Hiszpanii czy Francji pięć dni – kontynuuje nasz rozmówca.
Jak zapewnia, Polska pozostaje „kopalnią intelektualną” Europy, ale z mocno ograniczonym zaufaniem do własnych możliwości i wiary w inwestycje w Polsce.
– Mam wrażenie, że ciągle więcej jest zapowiedzi, niż realnej egzekucji. Traci na tym cała gospodarka, bo dziś najważniejszym w budowaniu przewagi konkurencyjnej są czas i decyzyjność – dodaje Mikołaj Budzanowski.
Sprzedawcy materiałów budowlanych stawiają na rozwój oferty wyrobów przyczyniających się do ograniczenia zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych. To przyszłość branży m.in. ze względu na stale rosnące w tym zakresie unijne i krajowe wymogi.
Polski rynek ma problem, bo najlepsi programiści nadal szukają zatrudnienia poza naszym krajem, a przy tym kapitał VC jest trudny do pozyskania. W konsekwencji "ciekawych" start-upów jest mniej niż wynikałoby z możliwości rynku – twierdzą eksperci.
Negatywny wpływ na środowisko mają w tym zakresie głównie firmy zajmujące się działalnością transportową, produkcyjną, wydobywczą i budowlaną. Większość dąży do redukcji hałasu mimo wysokich kosztów inwestycji i trudności w dostępie do technologii.
Wyniki kwartalne papierniczo-celulozowej grupy po raz kolejny wypadły poniżej oczekiwań wywołując gwałtowną reakcję rynku.
Dziś akcje Orlenu są wyceniane niżej niż wczoraj. To efekt korekty kursu o wartość dywidendy. Notowania już zaczęły odbijać.
Producent nie może ostatnio narzekać na brak nowych zleceń, wśród których istotną część stanowią zamówienia na rzecz sił zbrojnych.