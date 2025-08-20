Komentarze
Notowania

Rynek złotego 20 sierpnia - sentyment ma znaczenie

Środa przynosi nieznaczne osłabienie złotego - euro wraca w okolice 4,25 zł, a dolar rośnie do 3,65 zł. Wczorajsza wyprzedaż spółek technologicznych na Wall Street podbiła notowania dolara na szerokim rynku.

Publikacja: 20.08.2025 09:45

Marek Rogalski, główny analityk walutowy DM BOŚ

Marek Rogalski, główny analityk walutowy DM BOŚ

Foto: materiały prasowe

Marek Rogalski

Pojawiają się głosy (m.in. Financial Times), że powodem takiego zachowania mógł być krytyczny wobec AI raport MIT w którym wskazano, że aż 95 proc. firm, które zainwestowały w implementację AI, nie osiągnęło z tego powodu żadnych korzyści finansowych. Niemniej zwraca się uwagę, że podejście MIT może być nazbyt krytyczne, a powodem braku korzyści z AI dla firm może być brak umiejętności jej właściwego połączenia z istniejącą kulturą organizacyjną. Tak czy inaczej dla rynków był to pretekst, a pesymizm z USA rozlał się też na inne rynki - korektę widać na giełdach w Azji, oraz Europie. 

Rynek mniej interesuje się geopolityką, chociaż warto przytoczyć słowa Putina, który dał do zrozumienia, że Rosja nie zrezygnowała ze swoich maksymalistycznych żądań wobec Ukrainy, co w zasadzie zapowiada bardzo trudną rozmowę z Zelenskim - pytanie, czy będziemy mogli w ogóle mówić o jakichś postępach w temacie pokoju, a ostatnie spotkania polityków mogły być po prostu marnowaniem czasu, na czym jednak najbardziej zależy Rosji.

W tematach globalnych to rynki czekają teraz na piątkowe wystąpienie Jerome Powella w Jackson Hole. Dzisiaj poznamy z kolei zapiski z ostatniego posiedzenia FED. Wątpliwe jest to, aby cos zmieniły one w rynkowych oczekiwaniach odnośnie wrześniowej obniżki stóp. Szef FED najpewniej pozostanie ostrożny w ocenach i powtórzy, że FED choć ma świadomość zbliżających się zmian w polityce monetarnej, to jednak będzie reagował w odpowiedzi na bieżące dane makro.

Wykres dzienny EURPLN

Wykres dzienny EURPLN

Foto: DM BOŚ

Wykres dzienny USDPLN

Wykres dzienny USDPLN

Foto: DM BOŚ

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: DM BOŚ

Publicystyka Komentarz walutowy
Marek Rogalski, główny analityk walutowy DM BOŚ
Waluty
Sytuacja na rynkach 20 sierpnia - zaskakująco "gołębi" RBNZ
Citi Handlowy: Lokaty do 6,4% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty do 6,4% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Kontrolowana przecena złotego
Waluty
Kontrolowana przecena złotego
Przemysław Kwiecień, główny ekonomista, XTB
Waluty
Korekta nie zaszkodziła złotemu
Marek Rogalski, główny analityk walutowy DM BOŚ
Waluty
Inwestorzy wolą być optymistami
Citi Handlowy: Zgarnij 1200 zł do Biedronki! Oferta ważna do 15.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zgarnij 1200 zł do Biedronki! Oferta ważna do 15.09.2025
Advertisement
Marek Rogalski, główny analityk walutowy DM BOŚ
Waluty
Sytuacja na rynkach 19 sierpnia - dolar zaczyna się korygować