Rynek złotego 20 sierpnia - sentyment ma znaczenie

Pojawiają się głosy (m.in. Financial Times), że powodem takiego zachowania mógł być krytyczny wobec AI raport MIT w którym wskazano, że aż 95 proc. firm, które zainwestowały w implementację AI, nie osiągnęło z tego powodu żadnych korzyści finansowych. Niemniej zwraca się uwagę, że podejście MIT może być nazbyt krytyczne, a powodem braku korzyści z AI dla firm może być brak umiejętności jej właściwego połączenia z istniejącą kulturą organizacyjną. Tak czy inaczej dla rynków był to pretekst, a pesymizm z USA rozlał się też na inne rynki - korektę widać na giełdach w Azji, oraz Europie.
Rynek mniej interesuje się geopolityką, chociaż warto przytoczyć słowa Putina, który dał do zrozumienia, że Rosja nie zrezygnowała ze swoich maksymalistycznych żądań wobec Ukrainy, co w zasadzie zapowiada bardzo trudną rozmowę z Zelenskim - pytanie, czy będziemy mogli w ogóle mówić o jakichś postępach w temacie pokoju, a ostatnie spotkania polityków mogły być po prostu marnowaniem czasu, na czym jednak najbardziej zależy Rosji.
W tematach globalnych to rynki czekają teraz na piątkowe wystąpienie Jerome Powella w Jackson Hole. Dzisiaj poznamy z kolei zapiski z ostatniego posiedzenia FED. Wątpliwe jest to, aby cos zmieniły one w rynkowych oczekiwaniach odnośnie wrześniowej obniżki stóp. Szef FED najpewniej pozostanie ostrożny w ocenach i powtórzy, że FED choć ma świadomość zbliżających się zmian w polityce monetarnej, to jednak będzie reagował w odpowiedzi na bieżące dane makro.
Bank centralny Nowej Zelandii zdecydował dzisiaj o cięciu stóp procentowych o 25 punktów baz. do 3,00 proc., co było powszechnie oczekiwane. Niemniej komunikat towarzyszący temu posunięciu to już "gołębie" zaskoczenie.
Złoty o poranku tracił na wartości. To efekt lekkiego pogorszenia nastrojów na światowych rynkach.
Globalne media, w tym ekonomiczne, żyją ponownie tematem Ukrainy. Natomiast na ten moment niewiele wskazuje na przełom, co jednak nie przeszkadza nastrojom rynkowym. Na Wall Street obserwujemy realizację zysków, jednak z innych powodów. Złoty pozostaje mocny.
Dane o inflacji za sierpień mogą pokazać, jaki jest rzeczywisty wpływ nałożenia ceł na towary kluczowych partnerów handlowych USA.
Wnioski po spotkaniu europejskich polityków w Białym Domu są lekko pozytywne, ale sam proces pokojowy w Ukrainie będzie długi.