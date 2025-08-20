Rynek złotego 20 sierpnia - sentyment ma znaczenie

Pojawiają się głosy (m.in. Financial Times), że powodem takiego zachowania mógł być krytyczny wobec AI raport MIT w którym wskazano, że aż 95 proc. firm, które zainwestowały w implementację AI, nie osiągnęło z tego powodu żadnych korzyści finansowych. Niemniej zwraca się uwagę, że podejście MIT może być nazbyt krytyczne, a powodem braku korzyści z AI dla firm może być brak umiejętności jej właściwego połączenia z istniejącą kulturą organizacyjną. Tak czy inaczej dla rynków był to pretekst, a pesymizm z USA rozlał się też na inne rynki - korektę widać na giełdach w Azji, oraz Europie.

Rynek mniej interesuje się geopolityką, chociaż warto przytoczyć słowa Putina, który dał do zrozumienia, że Rosja nie zrezygnowała ze swoich maksymalistycznych żądań wobec Ukrainy, co w zasadzie zapowiada bardzo trudną rozmowę z Zelenskim - pytanie, czy będziemy mogli w ogóle mówić o jakichś postępach w temacie pokoju, a ostatnie spotkania polityków mogły być po prostu marnowaniem czasu, na czym jednak najbardziej zależy Rosji.

W tematach globalnych to rynki czekają teraz na piątkowe wystąpienie Jerome Powella w Jackson Hole. Dzisiaj poznamy z kolei zapiski z ostatniego posiedzenia FED. Wątpliwe jest to, aby cos zmieniły one w rynkowych oczekiwaniach odnośnie wrześniowej obniżki stóp. Szef FED najpewniej pozostanie ostrożny w ocenach i powtórzy, że FED choć ma świadomość zbliżających się zmian w polityce monetarnej, to jednak będzie reagował w odpowiedzi na bieżące dane makro.

Wykres dzienny EURPLN Foto: DM BOŚ