Tomasz Hońdo, CFA, starszy ekonomista, Quercus TFI
„Lepiej, żeby tym razem było inaczej” – tak strateg Bank of America M. Hartnett skomentował fakt, że wskaźnik ceny do wartości księgowej (P/BV), liczony dla S&P 500, wspiął się powyżej szczytu z czasów tzw. bańki internetowej (5,1 w 2000 roku), której pęknięcie miało potem dramatyczne konsekwencje. Oczywiście P/BV nie jest ani jedynym, ani też najbardziej popularnym kryterium – konkurencyjny wskaźnik ceny do prognozowanych zysków spółek od szczytów wspomnianej bańki dzieli jeszcze kilkanaście proc. (obecnie ok. 22). Tak czy inaczej, trudno byłoby dyskutować z tezą, że amerykańskie blue chips jako całość są relatywnie drogie na tle historii.
Jednocześnie na Wall Street zaczynają zapalać się dodatkowe lampki ostrzegawcze, takie jak największy od 2007 roku dwumiesięczny przyrost długu na rachunkach maklerskich, który notabene po raz pierwszy w historii przekroczył w czerwcu pułap biliona dolarów.
Nie wszystkie wszakże wskaźniki wyglądają równie alarmująco – daleko tu ciągle do jednoznaczności. Przykładowo wskaźnik pozycjonowania Goldmana Sachsa, mimo wyraźnego odbicia od kwietniowego dna, jest ciągle pod kreską. Relatywnie wyżej jest konkurencyjny wskaźnik Deutsche Banku, ale wartość niespełna 0,5 odchylenia standardowego powyżej średniej nie jest jeszcze dramatycznie wysoka.
Reasumując, na Wall Street zapalają się kolejne lampki ostrzegawcze, ale to jeszcze nie jest chyba jednoznaczny obraz niebezpiecznej euforii.
Od początku tygodnia główne indeksy osuwają się na południe po wcześniejszych wzrostach, a kontrakt terminowy na S&P500 zbliża się do 6400 pkt. Spółki technologiczne wczoraj na Wall Street wyraźnie odstawały, a Nasdaq stracił 1.4%. Rynek z niepokojem oczekuje przyszłotygodniowych wyników Nvidii.
Na krajowym rynku utrzymują się dobre nastroje, a indeks dużych spółek napędzają nie tylko banki.
Notowania wtorkowe na rynku warszawskim skończyły się mocnymi zwyżkami najważniejszych indeksów.
Europejskie rynki notują na dzisiejszej sesji w większości wzrosty. Najlepiej radzi sobie francuski CAC40, który rośnie o ponad 1,1%, a mocną sesję widać także na IT40 (+0,8%) oraz szwajcarskim SMI (+0,7%). Nieco słabiej, choć wciąż pozytywnie radzi sobie niemiecki DAX oraz brytyjski FTSE 100, które zyskują prawie 0,4%.
Na półmetku wtorkowej sesji większość europejskich giełd świeci na zielono. Krajowe banki stoją nieco w cieniu, ale WIG20 znów kieruje się na 3000 pkt.
Poniedziałkowa Sesja na Wall Street nie przyniosła żadnych przetasowań i podobnie sytuacja wygląda podczas wtorkowego poranka w przypadku kontraktów terminowych. Futures na S&P500 utrzymuje się poniżej 6500 pkt.