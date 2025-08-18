Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
W marcu 2024 r. Parlament Europejski uchwalił reformę przepisów dotyczących charakterystyki energetycznej budynków, co ma pomóc w osiągnięciu neutralności klimatycznej w sektorze budownictwa do 2050 r. Fot. shutterstock
W Unii Europejskiej budynki odpowiadają za około 40 proc. zużycia energii i 36 proc. emisji gazów cieplarnianych. Jednym z kluczowych obszarów wymagających poprawy jest ogrzewanie i chłodzenie budynków oraz wytwarzanie ciepłej wody użytkowej, które odpowiadają za 80 proc. zużycia energii w gospodarstwach domowych.
Ponad rok temu Parlament Europejski uchwalił reformę przepisów dotyczących charakterystyki energetycznej budynków. Ma ona ułatwić osiągnięcie neutralności klimatycznej w sektorze budownictwa do 2050 r. Dużo wcześniej, gdyż już od 2030 r. wszystkie nowe budynki mają być bezemisyjne. Obiekty zajmowane, eksploatowane lub będące własnością władz publicznych będą musiały ten wymóg spełnić już od 2028 r.
