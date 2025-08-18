Firmy
Notowania

Rynek energooszczędnych produktów powinien dynamicznie rosnąć

Sprzedawcy materiałów budowlanych stawiają na rozwój oferty wyrobów przyczyniających się do ograniczenia zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych. To przyszłość branży m.in. ze względu na stale rosnące w tym zakresie unijne i krajowe wymogi.

Publikacja: 18.08.2025 06:00

W marcu 2024 r. Parlament Europejski uchwalił reformę przepisów dotyczących charakterystyki energety

W marcu 2024 r. Parlament Europejski uchwalił reformę przepisów dotyczących charakterystyki energetycznej budynków, co ma pomóc w osiągnięciu neutralności klimatycznej w sektorze budownictwa do 2050 r. Fot. shutterstock

Foto: shutterstock

Tomasz Furman

W Unii Europejskiej budynki odpowiadają za około 40 proc. zużycia energii i 36 proc. emisji gazów cieplarnianych. Jednym z kluczowych obszarów wymagających poprawy jest ogrzewanie i chłodzenie budynków oraz wytwarzanie ciepłej wody użytkowej, które odpowiadają za 80 proc. zużycia energii w gospodarstwach domowych.

Ponad rok temu Parlament Europejski uchwalił reformę przepisów dotyczących charakterystyki energetycznej budynków. Ma ona ułatwić osiągnięcie neutralności klimatycznej w sektorze budownictwa do 2050 r. Dużo wcześniej, gdyż już od 2030 r. wszystkie nowe budynki mają być bezemisyjne. Obiekty zajmowane, eksploatowane lub będące własnością władz publicznych będą musiały ten wymóg spełnić już od 2028 r.

Pozostało jeszcze 93% artykułu
Skorzystaj z promocji i czytaj dalej!

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Mikołaj Budzanowski, prezes InnoEnergy w Europie Centralnej.
Firmy
Jakich innowacji inwestorzy poszukują na Starym Kontynencie?
Citi Handlowy: Lokaty do 6,4% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty do 6,4% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Rynek VC w Polsce wykazuje oznaki pobudzenia, a do gry wkraczają nowe fundusze wspomagane środkami P
Firmy
Musimy sforsować barierę, po której następuje efekt kuli śnieżnej
Giełdowe spółki starają się monitorować poziom hałasu, a nawet go ograniczyć
Firmy
Giełdowe spółki starają się monitorować poziom hałasu, a nawet go ograniczyć
Arctic Paper rozczarował wynikami. Kurs szuka dna
Firmy
Arctic Paper rozczarował wynikami. Kurs szuka dna
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Dziwny spadek WIG20. „Winny” Orlen
Firmy
Dziwny spadek WIG20. „Winny” Orlen
Portfel zamówień Zrembu pęcznieje od nowych kontraktów
Firmy
Portfel zamówień Zrembu pęcznieje od nowych kontraktów