Akcje Boryszewa przyłączyły się do zbrojeniowej hossy

We wtorek akcje Boryszewa znalazły się na celowniku kupujących, drożejąc nawet o ponad 30 proc., czemu towarzyszył potężny obrót. To efekt piątkowej konferencji wynikowej Boryszewa (w tym dniu giełda nie pracowała), na której pojawiła się m.in. zapowiedź zaangażowania się grupy w produkcję na potrzeby przemysłu obronnego, co najwyraźniej mocno podziałało na wyobraźnię inwestorów.

W planach produkcja łusek karabinowych